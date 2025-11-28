Sorpresi a rubare in una casa a Firenze, arrestati due uomini

Hanno rubato in un'abitazione a Firenze e sono stati sorpresi dalla polizia poco dopo. Un 55enne di origini croate e un 69enne sono stati arrestati dopo un colpo avvenuto il 26 novembre.

In via Mercadante la polizia ha visto i due aggirarsi con fare sospetto, stavano guardando con attenzione i portoni d'ingresso dei vari condomini. La polizia li ha seguiti e li ha notati mentre suonavano un campanello: non ottenuta risposta, il 55enne ha armeggiato al portone con un cacciavite mentre l'altro faceva da palo.

I poliziotti hanno poi scorto, una volta che la coppia ha fatto accesso nel condominio, una luce, precedentemente spenta all’interno di un’abitazione al primo piano. Poco dopo la coppia è uscita con in mano una borsa porta PC.

Gli agenti hanno fermato i due soggetti e, approfonditi i controlli, hanno trovato la chiave di un’autovettura, tre bracciali, due orecchini, una collana, una chiave di una delle stanze della casa, un porta PC con all’interno un computer, un cacciavite ed uno scalpello di circa 30 cm. I poliziotti hanno poi riscontrato che la porta d’ingresso era stata danneggiata e la camera da letto rovistata.

Contattati dal personale di polizia, i proprietari dell’abitazione, una volta sul posto, hanno constatato l’ammanco della refurtiva che corrispondeva con quanto rinvenuto prima dagli operatori. Gli arnesi per lo scasso sono stati sequestrati mentre gli oggetti sono stati restituiti all’avente diritto.