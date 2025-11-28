Sorpreso mentre cede una dose, viene trovato con hashish e contanti: giovane arrestato a Cecina

Sorpreso mentre cede una dose di hashish, fermato è stato trovato con altre dosi e 200 euro in contanti. Per questo un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cecina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo aveva insospettito i militari che, durante un servizio di controllo del territorio, lo avevano notato incontrarsi in maniera fugace con un altro coetaneo e scambiarsi qualcosa con lui.

Appurato che si trattasse di una cessione di una dose di hashish, scattata la perquisizione domiciliare e personale i sospetti sono stati confermati: i carabinieri hanno infatti rinvenuto nella disponibilità del giovane 62 grammi di hashish suddivisi in dosi e i contanti, verosimilmente provento di pregresse cessioni, un bilancino di precisione e appunti relativi a contabilità e dati dell'attività illecita, riferiti anche a presunti acquirenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per successivi approfondimenti mentre il ragazzo è stato arrestato nella flagranza di reato. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria di Livorno l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'arresto è stato convalidato dal gip in seguito all'udienza celebrata qualche giorno fa in tribunale a Livorno.

