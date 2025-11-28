Sorpreso mentre cede una dose, viene trovato con hashish e contanti: giovane arrestato a Cecina

Cronaca Livorno
Condividi su:
Leggi su mobile

Sorpreso mentre cede una dose di hashish, fermato è stato trovato con altre dosi e 200 euro in contanti. Per questo un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Cecina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo aveva insospettito i militari che, durante un servizio di controllo del territorio, lo avevano notato incontrarsi in maniera fugace con un altro coetaneo e scambiarsi qualcosa con lui.

Appurato che si trattasse di una cessione di una dose di hashish, scattata la perquisizione domiciliare e personale i sospetti sono stati confermati: i carabinieri hanno infatti rinvenuto nella disponibilità del giovane 62 grammi di hashish suddivisi in dosi e i contanti, verosimilmente provento di pregresse cessioni, un bilancino di precisione e appunti relativi a contabilità e dati dell'attività illecita, riferiti anche a presunti acquirenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato per successivi approfondimenti mentre il ragazzo è stato arrestato nella flagranza di reato. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria di Livorno l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. L'arresto è stato convalidato dal gip in seguito all'udienza celebrata qualche giorno fa in tribunale a Livorno.

Notizie correlate

Livorno
Cronaca
28 Novembre 2025

Portano a riparare i propri gioielli ma non li ricevono indietro: due imprenditori denunciati

Alcuni clienti avrebbero portato a riparare i propri gioielli ma non li avrebbero ricevuti indietro. Per questo, al termine delle indagini i carabinieri hanno denunciato due imprenditori, ritrovando nella loro [...]

Livorno
Cronaca
26 Novembre 2025

Rubano borsello su treno e aggrediscono poliziotti, arrestati due giovani

Due giovani algerini, senza fissa dimora, sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria di Livorno dopo aver rubato un borsello a bordo di un treno regionale Roma Termini–Pisa. Approfittando del momento [...]

Livorno
Cronaca
25 Novembre 2025

Livorno e i familiari delle vittime della tragedia Moby Prince salutano Loris Rispoli

La città di Livorno questa mattina ha salutato Loris Rispoli storico fondatore e presidente dell'Associazione 140 che riunisce i familiari delle vittime della tragedia del traghetto Moby Prince avvenuta il [...]



Tutte le notizie di Livorno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina