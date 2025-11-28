Stefano Burgassi entra a far parte della Lega a Castelfiorentino

A seguito della seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 26 novembre, il gruppo consiliare della Lega acquisisce un nuovo consigliere e diventa così il primo gruppo di opposizione del Comune di Castelfiorentino.

Susi Giglioli, capogruppo, annuncia l’ingresso di Stefano Burgassi, proveniente dalla Lista Civica “Castelfiorentino di tutti”. Burgassi ha riconosciuto "nel lavoro svolto dalla Lega in Consiglio Comunale un punto di riferimento fondato su credibilità, coerenza, determinazione e spirito di collaborazione, elementi ai quali è pronto a dare il proprio contributo nell’interesse della comunità".

"Provenendo anch’io da una lista civica – afferma Susi Giglioli – posso confermare che, per svolgere in modo incisivo un mandato elettorale, arriva un momento in cui è necessario sostenere priorità con un indirizzo politico chiaro, che non lasci spazio ad ambiguità. Ringrazio fin da ora Stefano per l’apporto che potrà offrire al nostro gruppo, dove non è mai mancata la massima collaborazione e condivisione nel rappresentare gli elettori che ci hanno accordato la loro fiducia".

"La lista civica che ha sostenuto la mia elezione – dichiara Stefano Burgassi – è sempre stata chiaramente alternativa all’amministrazione in carica, nata proprio con l’obiettivo di offrire un’opzione diversa rispetto alla tradizionale rappresentanza politica che governa Castelfiorentino. Collaborare con i consiglieri della Lega rappresenta, per me, un naturale rafforzamento di questo obiettivo."

