Stefano Burgassi entra a far parte della Lega a Castelfiorentino

Politica e Opinioni Castelfiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

A seguito della seduta del Consiglio Comunale di mercoledì 26 novembre, il gruppo consiliare della Lega acquisisce un nuovo consigliere e diventa così il primo gruppo di opposizione del Comune di Castelfiorentino.

Susi Giglioli, capogruppo, annuncia l’ingresso di Stefano Burgassi, proveniente dalla Lista Civica “Castelfiorentino di tutti”. Burgassi ha riconosciuto "nel lavoro svolto dalla Lega in Consiglio Comunale un punto di riferimento fondato su credibilità, coerenza, determinazione e spirito di collaborazione, elementi ai quali è pronto a dare il proprio contributo nell’interesse della comunità".

"Provenendo anch’io da una lista civica – afferma Susi Giglioli – posso confermare che, per svolgere in modo incisivo un mandato elettorale, arriva un momento in cui è necessario sostenere priorità con un indirizzo politico chiaro, che non lasci spazio ad ambiguità. Ringrazio fin da ora Stefano per l’apporto che potrà offrire al nostro gruppo, dove non è mai mancata la massima collaborazione e condivisione nel rappresentare gli elettori che ci hanno accordato la loro fiducia".

"La lista civica che ha sostenuto la mia elezione – dichiara Stefano Burgassi – è sempre stata chiaramente alternativa all’amministrazione in carica, nata proprio con l’obiettivo di offrire un’opzione diversa rispetto alla tradizionale rappresentanza politica che governa Castelfiorentino. Collaborare con i consiglieri della Lega rappresenta, per me, un naturale rafforzamento di questo obiettivo."

Notizie correlate

Caprai e Limite
Politica e Opinioni
18 Novembre 2025

Otto punti per la sicurezza, Marco Cordone (Lega) presenta il suo manifesto: "Non c'è libertà senza sicurezza"

Otto punti per la sicurezza: questo il manifesto presentato da Marco Cordone (segretario comunale di Fucecchio, vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier e fondatore del Comitato [...]

Toscana
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese [...]

Castelfiorentino
Politica e Opinioni
6 Novembre 2025

Referendum Multiutility, FdI Castelfiorentino: "No a veti ideologici, sì a modello efficiente sotto controllo pubblico"

In vista del referendum sull’abrogazione della delibera n. 93/2022 del Comune di Empoli, che punta a escludere la possibilità di quotare in borsa la futura Multiutility toscana a favore di [...]



Tutte le notizie di Castelfiorentino

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina