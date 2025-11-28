T.N.T. Empoli: dieci medaglie per il team empolese al XIX meeting nazionale Azzurrissimo

Gabriele Pagliai, Andrea Nania, Anita Savino e Daria Mihaela Mare protagonisti sul podio, mentre la squadra locale conquista 83 punti complessivi alla piscina comunale di Empoli
Dieci medaglie per gli atleti del T.N.T. Empoli al XIX meeting nazionale Azzurrissimo, svoltosi domenica 23 novembre alla piscina comunale di Empoli, il tradizionale appuntamento di inizio stagione. Il trofeo è stato vinto dalla Rari Nantes Florentia, mentre quattro biancazzurri sono saliti sul podio grazie alle premiazioni dell’assessora allo sport Laura Mannucci e del tecnico Giovanni Pistelli.
Hanno meritato il podio Gabriele Pagliai (classe 2010), oro nei 100 farfalla, 50 e 200 dorso; Andrea Nania (2007), argento sui 100 farfalla e bronzo nei 200 farfalla; Anita Savino (2006), oro sui 200 farfalla e argento nei 50 e 100 farfalla; e Daria Mihaela Mare (2014), argento sui 50 dorso e 100 rana.
La squadra locale ha collezionato prestazioni di spicco dei suoi portacolori, a cominciare dalle tre Esordienti 'A' al debutto agonistico: Vanessa Cinotti, Asia Marmugi e Noemi Randisi. In classifica generale, la società di viale delle Olimpiadi ha ottenuto 83 punti.
Nelle gare maschili sono scesi in vasca Stefano Borzellino nei 50 stile e 100 stile, Sirio Bartalucci nei 50 rana, 200 rana, 100 rana e 200 misti, Andrea Nania nei 50 rana e 50 farfalla, Gabriele Pagliai nei 100 dorso, Domenico Cassiano nei 100 dorso, 200 stile, 50 farfalla e 100 stile, Leonardo Andrea Doccini nei 100 farfalla, 200 stile e 200 farfalla.
Alle prove femminili hanno partecipato Vanessa Cinotti, Noemi Randisi, Caterina Fabiani, Anita Savino, Melania Doccini, Lucia Russetti, Chiara Russetti, Vittoria Giovannetti, Lavinia Savino e Carlotta Caruso nei 50 stile; Daria Mihaela Mare, Arianna Nucci, Vittoria Giovannetti e Noemi Randisi nei 50 rana; Vanessa Cinotti, Daria Mihaela Mare e Ginevra Lavezzo nei 100 dorso; Melania Doccini e Lavinia Savino nei 100 farfalla; Lucia Russetti, Caterina Fabiani e Chiara Russetti nei 200 stile; Vittoria Giovannetti e Arianna Nucci nei 200 rana; Vanessa Cinotti, Noemi Randisi e Carlotta Caruso nei 100 misti; Chiara Russetti, Melania Doccini, Lavinia Savino, Vittoria Giovannetti e Carlotta Caruso nei 50 farfalla; Vanessa Cinotti e Ginevra Lavezzo nei 50 dorso; Asia Marmugi, Lucia Russetti, Caterina Fabiani, Lavinia Savino e Carlotta Caruso nei 100 stile; Noemi Randisi e Arianna Nucci nei 100 rana; Chiara Russetti nei 200 farfalla; Caterina Fabiani, Melania Doccini e Arianna Nucci nei 200 misti.
