Tinaia, i dettagli sulla riapertura della viabilità dopo l'assemblea con amministrazione e Genio Civile

Il 12 dicembre è la data ultima fissata dal Genio Civile per la riapertura completa di via della Tinaia dopo i lavori per la sicurezza idraulica in corso d'opera. Ma il traffico potrebbe riprendere già a partire da sabato 6, con un senso unico alternato per consentire i cantieri per la posa dei punti luce. Questo è quanto emerso dall'assemblea di ieri, giovedì 27 novembre, al Circolo Arci della Tinaia, alla quale erano presenti il sindaco Alessio Mantellassi, l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Falorni, la dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Roberta Scardigli, l'ingegnere del Genio Civile Francesco Piani e Gennarino Costabile, ex dirigente dell'ente regionale.

Proprio questi ultimi hanno spiegato le cause dei ritardi di queste ultime settimane: in primis il ritardo per l'approvvigionamento dei materiali, voluti dalla Soprintendenza per rispettare la conformazione del territorio e del paesaggio ma che richiedono una produzione particolare per le quali è servito un mese in più. In seconda battuta anche le condizioni di pioggia non hanno permesso tutte le lavorazioni in cantiere. Ma dai prossimi giorni la posa del nuovo asfalto è in programma e la riapertura potrebbe arrivare ben prima del 12 dicembre.

Ricordiamo che il tratto in cui sono stati eseguiti i lavori non presenta abitazioni. È stato interdetto il transito veicolare e pedonale perché all'avvio dei lavori è stato rimosso il guard-rail, unica protezione tra strada e argine prima della fine del muro, e la sicurezza verrebbe meno. Ai residenti è stato sempre garantito l'accesso con le auto nei pressi delle loro abitazioni. Il tratto di strada interessato sarà allargato di un metro dopo i lavori.

Nel frattempo il sindaco ha annunciato che sono stati messi a bilancio con l'ultima variazione i fondi necessari (35mila euro) per l'acquisto del terreno di fronte alla chiesa della Tinaia per poter realizzare un parcheggio con area verde a servizio dei cittadini. Tra le altre richieste della cittadinanza che saranno esaudite troviamo l'apposizione dei cartelli segnaletici che indicano le zone di Tinaia e Capannone, il rifacimento della segnaletica orizzontale nello stop di via della Tinaia immettendosi in via delle Olimpiadi e un ulteriore specchio stradale all'incrocio con via del Piano della Tinaia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa