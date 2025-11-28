Torna la cena di solidarietà dell'associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

Attualità Gambassi Terme
Condividi su:
Leggi su mobile
Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

L’Associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca invita a partecipare alla Cena di Beneficenza, venerdì 5 dicembre al Ristorante Boscotondo di Gambassi Terme. L’evento, da diciannove anni ormai, è divenuto un appuntamento annuale con Mario Tenerani immancabile alla conduzione e Luca Calamai con le sue mirate interviste, che insieme ad altri illustri personaggi dello Sport e del Giornalismo Sportivo daranno lustro alla serata. Saranno presentate maglie e palloni autografati disponibili alle offerte, ma anche opere realizzate da artisti castellani e non, donate all’associazione per la raccolta benefica. Una serata all’insegna della memoria e della solidarietà, con lo scopo di contribuire ai progetti dell’associazione rivolti a bambini, per regalare sorrisi nell’indelebile ricordo di Riccardo ed Alessio e far sì che del loro sogno infranto troppo presto non resti solo un triste ricordo.

La partecipazione alla cena è su prenotazione contattando direttamente l’associazione: Franco 338.7748533, Andrea 335.290800

Notizie correlate

Firenze
Attualità
26 Novembre 2025

Via libera agli accorpamenti scolastici, ma la Metrocittà va avanti con il ricorso

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato la delibera sul dimensionamento scolastico, presentata dalla delegata alla rete scolastica Beatrice Barbieri, relativa all’accorpamento dei licei classici fiorentini Galileo e [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
24 Novembre 2025

Prorogata l'allerta meteo nell'Empolese Valdelsa

È stata prorogata fino al pomeriggio di domani, martedì 25 novembre, l’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Il provvedimento interessa i Comuni di Castelfiorentino, [...]

Capraia e Limite
Attualità
15 Novembre 2025

In 300 al presidio contro l'accorpamento dell'Istituto di Capraia e Limite

Quasi 300 persone stamani al presidio organizzato dall’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite sotto il palazzo della giunta regionale in Piazza Duomo a Firenze. Docenti, personale ATA , famiglie, bambine [...]



Tutte le notizie di Gambassi Terme

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina