Torna la cena di solidarietà dell'associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

L’Associazione Riccardo Neri e Alessio Ferramosca invita a partecipare alla Cena di Beneficenza, venerdì 5 dicembre al Ristorante Boscotondo di Gambassi Terme. L’evento, da diciannove anni ormai, è divenuto un appuntamento annuale con Mario Tenerani immancabile alla conduzione e Luca Calamai con le sue mirate interviste, che insieme ad altri illustri personaggi dello Sport e del Giornalismo Sportivo daranno lustro alla serata. Saranno presentate maglie e palloni autografati disponibili alle offerte, ma anche opere realizzate da artisti castellani e non, donate all’associazione per la raccolta benefica. Una serata all’insegna della memoria e della solidarietà, con lo scopo di contribuire ai progetti dell’associazione rivolti a bambini, per regalare sorrisi nell’indelebile ricordo di Riccardo ed Alessio e far sì che del loro sogno infranto troppo presto non resti solo un triste ricordo.

La partecipazione alla cena è su prenotazione contattando direttamente l’associazione: Franco 338.7748533, Andrea 335.290800

