Tornano i sacchetti del Natale di Sole: il ricavato a Meyer e ospedale Misericordia

Sempre più colorati e variopinti, ma con il gusto speciale di ogni anno: i sacchetti del Natale di Sole sono tornati per allietare le feste e aiutare la ricerca e la cura per i più piccoli! L’associazione Festa di Sole conferma anche il 2025 l’iniziativa solidale natalizia in collaborazione con Corsini biscotti per raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole della Fondazione Meyer. Quest’anno parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di una sonda cardio pediatrica neonatale da donare al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

“Il Natale di Sole è diventato ormai un punto di riferimento, come la Festa in estate – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole e ideatori dell’iniziativa –, molte persone aspettano i sacchetti di Sole per acquistare regali e pensierini e per noi è davvero bellissimo! Testimonia l’attenzione di tanti alla solidarietà e ripaga l’impegno nostro e dei tanti amici che volontariamente ci aiutano a realizzare i vari eventi: ci aspettiamo anche per quest’anno di fare il tutto esaurito”!

Alla realizzazione del ‘Natale di Sole’ 2025 hanno partecipato, dalla grafica, al packaging, fino alla distribuzione: Arca factory, Sereum 3000, Banca Tema, l’Abbriccico, Cooperativa Uscita di Sicurezza, i lavoratori di Eurovinil e tanti amici e volontari dell’associazione Festa di Sole.

“Come sempre il primo doveroso grazie va alla meravigliosa famiglia Corsini per l’entusiasmo con cui, anno dopo anno, rinnovano l’adesione al progetto con i loro buonissimi biscotti – proseguono – poi, agli amici dell’Abbriccico che mettono a disposizione gli spazi di confezionamento e ritiro; a chi anche quest’anno ha voluto regalarci le stoffe per realizzare i sacchetti: David, Maria, Gabriella, Mirella e Mena, chi le aveva nei cassetti, chi in soffitta, chi negli scaffali storici del negozio, sono scampoli che racchiudono emozioni e ricordi speciali. Infine, ma non ultimo, un grande grazie ai lavoratori di Eurovinil che nell’ambito del progetto aziendale di ore solidali, hanno scelto di aiutarci per il Natale di Sole nello stoccaggio e nella preparazione delle confezioni”!

“Il biglietto di quest’anno è pieno di colori e allegria: incarna appieno il messaggio che vogliamo lanciare con il nostro Natale di Sole – commenta Fabio Becherini, presidente associazione Festa di Sole – Un modo dolce e goloso per fare gli auguri con un sorriso e sostenere progetti solidali a favore della ricerca e delle cure pediatriche che è e resta il nostro obiettivo più importante. Negli anni scorsi abbiamo già donato un macchinario gemello al reparto di pediatria del Misericordia, con questa nuova iniziativa vogliamo andare incontro alle esigenze dell’ospedale ed acquistarne uno anche per il pronto soccorso dei più piccoli”.

“In Pronto Soccorso Pediatrico da alcuni anni abbiamo un ecografo che ci consente di eseguire ecografie in sede, migliorando le skills dei medici prontosoccorsisti e il percorso assistenziale dei bambini che vi accedono. Con la sonda ecografica – spiega Susanna Falorni direttrice della pediatria del Misericordia – per eseguire eco cuore, completiamo la nostra dotazione tecnologica che ci permetterà diagnosi sempre più accurate”.

DOVE TROVARE LE CONFEZIONI DEL NATALE DI SOLE

I biscotti del Natale di Sole sono già disponibili per essere prenotati, saranno consegnati dalla prima settimana di dicembre. Il costo di ogni confezione è 13 euro.

Per prenotare è sufficiente scrivere un messaggio whatsapp o sms al numero ‘Festa di Sole’ 334 7343179 specificando nome, quantitativo desiderato e preferenza di data per il ritiro.

Per la donazione si può scegliere tra le seguenti modalità: in contanti al momento del ritiro; tramite l'applicazione Satispay cercando tra ‘negozi’ Festa di Sole; con bonifico bancario intestato a Associazione Festa di Sole, Iban IT29S0885114302000000227835.

Le confezioni prenotate potranno essere ritirate all’Abbriccico in via D. Lazzeretti 10 (zona Casalone). Per info e per concordare gli appuntamenti è possibile contattare Isabella al numero 334 7343179 o Antonella al 333 8825655.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/festadisole o il numero 334 7343179.

Il progetto di chemioterapia e protonterapia dedicato a Maria Sole

L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte. Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l'unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

