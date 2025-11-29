Accoltellate due persone nella notte a Sesto Fiorentino

Due giovani del Marocco, di 23 e 27 anni di età, sono stati feriti con coltello e portati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi la notte scorsa. I fatti sarebbero avvenuti in un locale di Sesto Fiorentino. I due uomini non sono in pericolo di vita, sui fatti indagano i Carabinieri per ricostruire quanto accaduto.
