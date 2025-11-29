Al Santissima Annunziata di Empoli la mostra 'La casa sul lago'

Da mercoledì 26 novembre, il Conservatorio Santissima Annunziata di Empoli ospita la mostra “Das Haus am See” (in collaborazione con SI-PO Prato), con le illustrazioni di Britta Teckentrup tratte dal toccante libro di Thomas Harding.

La storia della casa sul lago di Berlino, testimone di persecuzioni, guerra e divisione, è un potente strumento per riflettere.

L'Alexander Haus ci insegna: la memoria è un atto di responsabilità quotidiana. Invitiamo studenti e docenti a visitare la mostra per trasformare il ricordo in un impegno attivo per la pace e la giustizia.

Un sentito ringraziamento al nostro docente di Lingua e Letteratura tedesca del Liceo Alessio Nistri (PhD) e all’ istituto culturale tedesco SI-PO.