Alimenti senza tracciabilità, nei guai ristorante a Pisa

I carabinieri hanno ispezionato un locale in centro a Pisa e hanno rilevato irregolarità. In una nota si legge che sono stati trovati diversi prodotti alimentari – inclusi carne, pesce e pane – "risultati completamente privi della necessaria documentazione di tracciabilità".

La carenza documentale non consente di risalire all'origine e alla filiera degli alimenti, "configurando un potenziale e serio rischio per la salute dei consumatori".

Sono stati sequestrati circa 10 chilogrammi di prodotti, il cui valore commerciale stimato ammonta a circa 100 Euro. La titolare del ristorante è stata denunciata e multata.