Alloggi a canone agevolato a Santa Croce, ultimi giorni per accedere

Scade l'opportunità per accedere agli alloggi a canone agevolato a Santa Croce sull'Arno.

Il Vice Sindaco Boldrini e Assessore alle politiche abitative, rinnova l'appello alla comunità per la presentazione tempestiva delle domande: la scadenza è fissata per Lunedì 02 Dicembre 2025.

L'Amministrazione comunale è determinata a garantire il massimo supporto a chi si trova in una situazione di precarietà abitativa."Come Amministrazione, è nostro dovere primario sostenere tutti i cittadini nelle nostre possibilità, in particolare chi si trova in grave difficoltà, chi non ce la fa più da solo,"

"Queste case in Via Martin Luther King sono una risorsa preziosa per offrire un tetto dignitoso a un canone agevolato. Invito tutti a consultare i requisiti.

Chi ha i requisiti non esiti: l'Ufficio Casa è a disposizione per aiutarvi a superare l'ostacolo della burocrazia.

La casa è un diritto, e siamo al vostro fianco per tutelarlo."

L'Accesso al Bando: Requisiti Essenziali (Scadenza 02/12/2025)Per facilitare l'accesso, si riepilogano le condizioni fondamentali per partecipare al concorso:CondizioneDettaglio ImportanteISEE ValidoL'Attestazione ISEE in corso di validità deve essere superiore a € 16.500 e inferiore o uguale a € 35.000.Cittadinanza (Stranieri)Possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale, con dimostrazione di regolare attività lavorativa.Scadenza ImprorogabileLunedì 02 Dicembre 2025 – La domanda va presentata esclusivamente online.

L'Ufficio Casa: L'Ufficio Casa è a disposizione per fornire ogni chiarimento e supporto tecnico alla compilazione.Contatti Diretti per Supporto:Ufficio / ContattoDettaglioUfficio CasaTelefono: 0571 389981Email: a.petri@comune.santacroce.pi.itOrari di SportelloDal Lunedì al Venerdì: 9:30 – 13:30. Martedì e Giovedì anche: 15:00 – 17:30.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate