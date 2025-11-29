Alloggi a canone agevolato a Santa Croce, ultimi giorni per accedere

Economia e Lavoro Santa Croce sull'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Scade l'opportunità per accedere agli alloggi a canone agevolato a Santa Croce sull'Arno.
Il Vice Sindaco Boldrini e Assessore alle politiche abitative, rinnova l'appello alla comunità per la presentazione tempestiva delle domande: la scadenza è fissata per Lunedì 02 Dicembre 2025.
L'Amministrazione comunale è determinata a garantire il massimo supporto a chi si trova in una situazione di precarietà abitativa."Come Amministrazione, è nostro dovere primario sostenere tutti i cittadini nelle nostre possibilità, in particolare chi si trova in grave difficoltà, chi non ce la fa più da solo,"
"Queste case in Via Martin Luther King sono una risorsa preziosa per offrire un tetto dignitoso a un canone agevolato. Invito tutti a consultare i requisiti.
Chi ha i requisiti non esiti: l'Ufficio Casa è a disposizione per aiutarvi a superare l'ostacolo della burocrazia.
La casa è un diritto, e siamo al vostro fianco per tutelarlo."
L'Accesso al Bando: Requisiti Essenziali (Scadenza 02/12/2025)Per facilitare l'accesso, si riepilogano le condizioni fondamentali per partecipare al concorso:CondizioneDettaglio ImportanteISEE ValidoL'Attestazione ISEE in corso di validità deve essere superiore a € 16.500 e inferiore o uguale a € 35.000.Cittadinanza (Stranieri)Possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata almeno biennale, con dimostrazione di regolare attività lavorativa.Scadenza ImprorogabileLunedì 02 Dicembre 2025 – La domanda va presentata esclusivamente online.
L'Ufficio Casa: L'Ufficio Casa è a disposizione per fornire ogni chiarimento e supporto tecnico alla compilazione.Contatti Diretti per Supporto:Ufficio / ContattoDettaglioUfficio CasaTelefono: 0571 389981Email: a.petri@comune.santacroce.pi.itOrari di SportelloDal Lunedì al Venerdì: 9:30 – 13:30. Martedì e Giovedì anche: 15:00 – 17:30.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Santa Croce sull'Arno
Economia e Lavoro
28 Novembre 2025

Lavoro per persone fragili: apre a Santa Croce 'La casa dei mestieri'

Sarà inaugurata martedì 2 dicembre alle ore 11, a Santa Croce sull’Arno, La Casa dei Mestieri, promossa e voluta fortemente da tutti gli operatori e soci della cooperativa sociale Lo [...]

Toscana
Economia e Lavoro
17 Novembre 2025

Lineapelle 107, a febbraio torna la fiera come laboratorio innovativo del settore

Una fiera che vuole “capovolgere il punto di vista”. LINEAPELLE 107, in programma dall’11 al 13 febbraio 2026 nella consueta sede di Fiera Milano Rho, si prepara a un’edizione che [...]

Bientina
Attualità
7 Novembre 2025

Il tartufo fa rete: presentata la 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline samminiatesi

Trenta comuni, oltre 250 persone presenti alla cena di apertura della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Non solo numeri, ma il segno di una nuova identità [...]



Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina