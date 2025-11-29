Alluvione Ponzano, Cdx: "Convocata commissione speciale grazie a noi"

Il Centrodestra per Empoli ha ottenuto un importante risultato istituzionale sulla vicenda dell’alluvione di Ponzano. A seguito della richiesta avanzata dal capogruppo Andrea Poggianti, con il contributo del vicepresidente della II Commissione, Gabriele Chiavacci, il Consiglio Comunale ha approvato la convocazione straordinaria della Commissione Ambiente e Territorio, alla presenza di Acque S.p.A. e del Consorzio di Bonifica.

Durante il dibattito, Poggianti ha richiamato l’attenzione su un elemento già segnalato da molti residenti e oggetto delle prime valutazioni tecniche e assicurative: l’evento non sembra riconducibile esclusivamente alla dinamica del torrente Orme, ma anche alle criticità del sistema fognario, che avrebbe mostrato limiti significativi nel gestire l’eccezionale carico idraulico. Le attuali perizie assicurative stanno infatti classificando i danni come “allagamenti”, un elemento che conferma la necessità di approfondire con precisione il comportamento dell’infrastruttura.

In questo contesto, il Centrodestra per Empoli ha ritenuto indispensabile promuovere un confronto diretto, trasparente e pubblico tra amministrazione ed enti gestori, affinché vengano chiariti i passaggi, le responsabilità tecniche e lo stato delle opere esistenti, con particolare riferimento alla funzionalità della rete fognaria e alla sua capacità di risposta in caso di eventi meteorologici intensi.

«Ponzano ha bisogno di informazioni chiare e verificabili» ha dichiarato Poggianti. «La convocazione della Commissione consentirà finalmente di mettere a disposizione della cittadinanza un quadro completo e basato su dati oggettivi».

Grazie all’iniziativa del Centrodestra per Empoli, si apre ora una fase di lavoro che punta a garantire maggiore trasparenza, verifiche tecniche approfondite e impegni concreti per rafforzare la sicurezza idraulica del quartiere e dell’intera città.

Centrodestra per Empoli

