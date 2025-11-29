Arrestato con droga shaboo nel centro di Pisa

Cronaca Pisa
Nel centro di Pisa, un uomo di 43 anni, originario delle Filippine, è stato fermato da una volante della Polizia di Stato perché la sua auto procedeva a bassissima velocità, insospettendo così gli agenti.

Durante il controllo, l'uomo è apparso estremamente nervoso. All'interno del veicolo sono stati trovati 10,7 grammi di una sostanza in cristalli che, al test, è risultata positiva all'anfetamina. Questa sostanza è identificata come shaboo, una potente droga di origine asiatica. L'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

In seguito all'arresto, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione anche presso il domicilio del cittadino filippino. Qui sono state rinvenute altre quattro dosi di droga già preparate per la rivendita, oltre a un bilancino di precisione, a diversi involucri di cellophane per il confezionamento e ad altri strumenti utilizzati per il consumo e il taglio della sostanza.

Secondo le stime degli inquirenti, la quantità totale di droga sequestrata sarebbe stata sufficiente a smerciare almeno 40 dosi sul mercato illecito dello spaccio.

Tutte le notizie di Pisa

