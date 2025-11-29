Birdwatching e escursioni in Valdinievole con Legambiente Pistoia: il programma di dicembre

Continua anche nel mese di dicembre il programma di visite organizzate da Legambiente Pistoia – Area Valdinievole e condotte da Guide Ambientali qualificate di “Natura in Toscana”, “Escursioni cerca trova” e “Passo del Gheppio”. Sono passeggiate per famiglie o escursioni più lunghe, ma sempre senza difficoltà tecniche ed accessibili a chi abbia voglia di camminare alla scoperta di flora e fauna, ma anche delle storie e leggende dei nostri ambienti naturali.

Si inizia sabato 6 dicembre (ore 9-12) con la visita birdwatching “Lago della Gherardesca” condotta da Enrico Zarri. Visita allo specchio lacustre nella parte occidentale di quella che un tempo era la grande zona umida del Lago/Padule di Bientina (o di Sesto). Il Lago è zona di protezione speciale lungo le rotte di migrazione e d’inverno ospita migliaia di aironi, cormorani, anatre ed altri uccelli acquatici.

Lago Gherardesca (foto Enrico Zarri)

Lunedì 8 dicembre (ore 9-12) è la volta della visita birdwatching “Padule di Fucecchio” con Enrico Zarri. Una mattinata di birdwatching per tutti nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio ed in particolare nell’area de Le Morette (gestita dalla LIPU) che in questo periodo offre la possibilità di osservare molte specie svernanti. Per chi frequenta il Padule e vorrebbe imparare a riconoscere gli uccelli che incontra.

Coltano (foto Carpita Parenti)

Si prosegue domenica 14 dicembre (ore 9-16) con l’escursione “Coltano dalla Preistoria a Guglielmo Marconi” guidata da Francesco Carpita e Silvia Parenti. Passeggiando nella Tenuta di Coltano, nella parte meridionale del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, si cammina sulle Paleodune che emergevano nella grande zona umida che esisteva a sud di Pisa prima della bonifica e si visitano siti di importanza storica. Il calendario continua domenica 21 dicembre (ore 8-12) con la visita “Solstizio d’inverno al Lago di Massaciuccoli: miti e leggende degli uccelli” guidata da Maru Susanna. Il giorno più corto dell’anno è alle porte, la luce si mischia con le tenebre e cala il silenzio: niente di meglio che festeggiarlo assieme in un luogo speciale come la riserva del Chiarone sul lago di Massaciuccoli, alla ricerca degli ospiti, alati e non, del giorno e della notte.

San Rossore (foto Enrico Zarri)

Domenica 28 dicembre (ore 9-16) si attraversa “San Rossore da nord a sud”, in un percorso originale con Francesco Carpita e Silvia Parenti. La Tenuta offre un’ampia varietà di ambienti naturali; si cammina nel Bosco di San Bartolomeo con le sue imponenti farnie e ci si affaccia al capanno per il birdwatching sul Paduletto. La giornata non ci porta solo nella natura, ma anche lungo la storia che questi boschi hanno visto scorrere. Tutte le escursioni sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria e sono condotte da una Guida Ambientale Escursionistica ai sensi della L.R. 61/2024; è prevista una quota di adesione (per gli adulti 10 euro per la mezza giornata e 15 per la giornata intera). Per le visite al Lago della Gherardesca e nel Padule di Fucecchio informazioni e prenotazioni contattando “Natura in Toscana” (email info@naturaintoscana.it ); per Coltano e San Rossore invece scrivere a “Escursioni cerca trova” (email escursionicercatrova@gmail.com ): per la visita sul Lago di Massaciuccoli contattare “Passo del Gheppio (email info.passodelgheppio@gmail.com ).

CALENDARIO

Oasi Massaciuccoli (foto Maru Susanna)

Sabato 6 dicembre, ore 9-12

Lago della Gherardesca: uscita birdwatching.

Con Enrico Zarri

Lunedì 8 dicembre, ore 9-12

Padule di Fucecchio (Le Morette): uscita birdwatching.

Con Enrico Zarri

Domenica 14 dicembre, ore 9-16

Coltano dalla Preistoria a Guglielmo Marconi.

Con Francesco Carpita e Silvia Parenti

Domenica 21 dicembre, ore 8-12

Solstizio d’inverno al Lago di Massaciuccoli: miti e leggende degli uccelli.

Con Maru Susanna

Domenica 28 dicembre, ore 9-16

San Rossore da nord a sud.

Con Francesco Carpita e Silvia Parenti

