Cade in un dirupo di fronte agli occhi della figlia e muore

Era di Fivizzano l'uomo di 74 anni deceduto oggi a seguito di una caduta in un dirupo sull'Alpe di Succiso, nell'Appennino Reggiano.

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 13:30. L'uomo si trovava in compagnia della figlia per un'escursione sulla cima della montagna. L'uomo è improvvisamente scivolato per diversi metri a causa del ghiaccio e, secondo quanto riferito, anche a causa di un'attrezzatura poco idonea all'escursione.

L'uomo è morto sul colpo, e l'evento è avvenuto sotto gli occhi della figlia, che è rimasta in stato di choc.