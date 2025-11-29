Chiude storica attività, il ringraziamento dell'amministrazione comunale

Dopo 41 anni di attività chiude oggi “Lo Specchio Acconciature”, storica realtà artigiana di San Pierino. Dal 1984 la titolare, Stefania Bagni, ha portato avanti con professionalità e dedizione il proprio lavoro, accogliendo generazioni di clienti provenienti dal paese e dalle zone limitrofe.

Nel corso degli anni il negozio è diventato un punto di riferimento non solo per la cura dell’acconciatura, ma anche come luogo di ascolto e di relazione, grazie alla discrezione e alla sensibilità sempre dimostrate dalla sua titolare. Una presenza attenta e rispettosa che ha contribuito a creare un clima di fiducia e familiarità molto apprezzato dalla comunità. L’Amministrazione comunale esprime un sincero ringraziamento a Stefania Bagni per il lungo servizio svolto e per il contributo dato alla vita sociale del nostro territorio, facendole i migliori auguri per questo nuovo capitolo della sua vita.

Fonte: Ufficio Stampa

