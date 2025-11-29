Con sé ha cocaina e hashish, denunciato

Un 43enne è stato denunciato a Pisa per detenzione e spaccio di droga. I carabinieri sono intervenuti il 26 novembre in via di Gello per controllare l'uomo, che è stato trovato con 1,4 grammi di cocaina e 0,76 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che il soggetto era già destinatario di una Misura di Sicurezza dell’Espulsione Giudiziaria dallo Stato Italiano. Per tale circostanza, in aggiunta al procedimento penale per spaccio, è stato contestualmente avviato l'iter per il suo rimpatrio coattivo nel paese d'origine.