Confindustria Toscana per l'aeroporto: “Stiamo ipotecando il nostro futuro, senza un sistema aeroportuale adeguato”

“La Toscana non ha futuro senza un sistema aeroportuale adeguato. Sorprende, quindi, la miopia di alcune amministrazioni comunali, che prestando il fianco a mere logiche politiche, di fatto, impediscono benessere economico e crescita ai propri cittadini”. Non usa mezzi termini Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana commentando la mozione approvata dal Consiglio Comunale di Pisa in merito all’adeguamento della pista dello scalo fiorentino.

“Siamo una regione fortemente vocata all’export – continua Bigazzi -. E per imprese costrette quotidianamente a confrontarsi con mercati e Paesi dotati di infrastrutture adeguate alla loro velocità di crescita, avere collegamenti efficienti, rapidi e all’altezza delle sfide globali, non è una scelta ma una primaria necessità”.

“L’adeguamento dell’aeroporto di Firenze, quindi, non è una opzione ma un asset strategico al progresso della Toscana – aggiunge il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi -. Uno scalo più efficiente, con una pista adeguata, sosterrebbe la competitività internazionale delle imprese toscane, rafforzando attrattività e sviluppo dell’intero territorio regionale e del suo consolidamento economico e sociale”.

“Basta, quindi, con la logica del fare e disfare tipica di una politica troppo distratta rispetto alle esigenze del sistema economico regionale – conclude Bigazzi-. L’integrazione degli scali di Pisa e di Firenze è indispensabile all’intera Toscana, dalla costa al centro. E senza il loro complessivo sviluppo stiamo ipotecando la crescita economica della Toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa