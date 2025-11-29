Tragico incidente, muore volontario della Croce Rossa

Aveva cinquantotto anni Antonio Mazzoli, era un volontario della Croce Rossa Costa d'Argento. È rimasto vittima di un incidente stradale nella notte tra il 27 e il 28 novembre a Albinia sulla Statale Aurelia, vicino Orbetello.

L'auto con a bordo Mazzoli, per motivi ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita contro il new jersey sulla strada. Nell'impatto, il 58enne è morto: sono intervenuti i soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare.

La Croce Rossa della Costa d'Argento ha scritto sui social: "Questa notte in un incidente stradale è deceduto il nostro collega Antonio Mazzoli. Un grande dispiacere per tutti noi della Croce Rossa Costa d'Argento: lo ricordiamo con affetto. Alla famiglia le Condoglianze del presidente Michele Casalini e di tutti i volontari".

Notizie correlate