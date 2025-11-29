Disabilità, a Firenze la Divina Commedia interpretata da attori con cerebrolesioni

E' una Divina Commedia speciale quella che andrà in scena al Museo Zeffirelli di Firenze il 3 dicembre, nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: attori con cerebrolesioni si esibiranno con altri attori nello spettacolo teatrale “La nostra Divina Commedy - Come distruggere Dante in quattro e quattr'otto”, scritto e diretto da Silvano Alpini.

Lo spettacolo, nel calendario del Festival dei Diritti promosso dal Comune di Firenze, nasce dal progetto pilota In.di.c.a. (Interventi DIretti alle Cerebrolesioni Acquisite) promosso dalla cooperativa Nomos insieme all’associazione Atracto-Associazione Traumi Cranici Toscani e con il contributo della Fondazione CR Firenze, con l’obiettivo di promuovere e tutelare i diritti delle persone con disabilità derivanti da grave danno cerebrale: sono stati creati due Atelier di Terapie Occupazionali, uno a Grosseto e l'altro a San Giovanni Valdarno, che hanno dato vita a un’esperienza unica di integrazione e recupero, attraverso lo strumento del teatro, che è culminata nella realizzazione di questo spettacolo, messo a punto in collaborazione con l'associazione culturale Masaccio.

Sul palco ci saranno Stefania D’Amico, Alessia Centi, Leonardo Crulli, Lorenzo Giusti, Daniele Giuliani, Daniela Gori, Stefano Grazi, Laura Gullo, Laura Meucci, Simona Rotundo, Barbara Casprini, Daniele Giuliani, Graziella Corti

“La nostra Divina Commedy rappresenta un viaggio di amicizia, recupero e rinascita, frutto di un percorso teatrale che ha offerto ai partecipanti uno spazio di espressione, creatività e inclusione sociale” spiega Gaia Guidotti vicepresidente di Nomos.

Gli Atelier di Terapie Occupazionali del progetto In.di.c.a. prendono spunto dal metodo usato dalla cooperativa Nomos per gli Atelier Alzheimer: uno o due incontri a settimana per tre ore, in cui le persone trovano uno spazio protetto e stimolante, socializzano, fanno varie attività seguendo piani personalizzati e in base ai loro desideri, come visite ai musei o arte terapia. L’accesso è libero, previa analisi di un neuropsicologo.

“Il percorso porta a benefici a livello fisico, psicologico e anche emozionale, sia per le persone con cerebrolesioni sia per i familiari che li assistono che negli Atelier possono trovare supporto e indicazioni” conclude Guidotti.

"La nostra Divina Commedia è una delle occasioni offerte dal progetto In.di.ca. che Fondazione CR Firenze sostiene nella sua interezza - afferma Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze -. Crediamo che una comunità sia tale soltanto se non lascia indietro nessuno. In quest’ottica le attività della Cooperativa Nomos, in particolare questa del teatro, si trasformano in importanti occasioni di relazione e di cura. Sul palcoscenico vedremo una straordinaria forza creativa che ci ricorda che l’arte può abbattere barriere che sembrano invalicabili”.

“Si tratta di un progetto che celebra l’inclusione - spiegano l’assessora alle Pari Opportunità Benedetta Albanese e l’assessore al Welfare Nicola Paulesu – e che, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, diventa manifesto di promozione della cultura dell’accessibilità e delle pari opportunità. Gli attori che si esibiranno sono la prova della capacità di superare le barriere e di esprimere sé stessi attraverso l'arte. Siamo orgogliosi di sottolineare una volta di più anche il valore della collaborazione tra l’associazione culturale Masaccio e il Comune di Firenze, che ha reso possibile la realizzazione di questo progetto”.

