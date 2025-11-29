La Fiamma Olimpica passerà da Empoli l'11 dicembre

L'11 dicembre sarà una data storica per Empoli: infatti passerà nel pomeriggio la Fiamma Olimpica dei giochi invernali 'Milano-Cortina 2026'.

La torcia è stata accesa il prossimo 26 novembre a Olimpia, in Grecia, e poi inizierà il suo tour attraversando l'Italia. Dopo l'Umbria entrerà in Toscana il 10 dicembre da Arezzo, per passare poi da Montalcino e dalle Crete Senesi. Proseguirà verso Montepulciano e Pienza, giungendo il 10 dicembre nel centro storico di Siena. Il giorno dopo arriverà a San Gimignano e a Grosseto. Risalendo, farà tappa a Volterra, Pontedera ed Empoli.

Nel pomeriggio la nostra città accoglierà il passaggio dei tedofori che si sposteranno da Ovest a Est, in direzione Firenze.

Dopo aver toccato il capoluogo di regione, il viaggio della Fiamma proseguirà a Prato, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Lucca e Livorno per poi continuare il suo percorso attraverso l'Italia. Un'ultima tappa in Toscana sarà con le città di Carrara e Massa il 9 gennaio 2026. Qui l'itinerario completo: https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica/

IL PERCORSO EMPOLESE DELLA FIAMMA OLIMPICA - Empoli sarà l'unico territorio presente tra le tappe di Pontedera e Firenze dove correranno i tedofori per mostrare al pubblico la torcia dalla fiamma perenne. La partenza, programmata nel pomeriggio dell'11 dicembre, avverrà dal quartiere di Santa Maria, per poi collegarsi al centro città con il passaggio in piazza della Vittoria e terminare nell'area di Pontorme.

LE DICHIARAZIONI - Il sindaco Alessio Mantellassi ha commentato: "La nostra città nel 2025 potrà dire di aver visto il passaggio di due manifestazioni storiche ed epocali come la Mille Miglia e la Fiamma Olimpica. Giovedì 11 dicembre 2025, tra le installazioni del Natale di Empoli e quelle artistiche di Boule de Neige, vedremo la corsa dei tedofori per consegnare la Fiamma a Milano, passando da tutta Italia. Un'occasione unica alla quale siete tutte invitate e tutti invitati a partecipare".

L'assessora allo Sport Laura Mannucci ha dichiarato: "Dopo 20 anni ritornano i Giochi Olimpici Invernali in Italia e anche Empoli supporta il grande evento di Milano-Cortina. La partenza della Fiamma Olimpica sarà effettuata in un luogo non casuale, nell'area sportiva di Santa Maria (e per questo ringrazio la Polisportiva Santa Maria per la concessione) dove nascerà di fronte il nuovo impianto di atletica leggera da 7 milioni di euro, a servizio delle scuole e delle società sportive. Lo sport praticato tutti i giorni è il carburante che mette in moto tantissimi sportivi empolesi e proprio loro saranno omaggiati, come tutti gli sportivi italiani, con la tappa della carovana olimpica".

