Fondazione Meyer compie 25 anni, nasce un francobollo speciale

La Fondazione Meyer compie 25 i suoi primi venticinque anni e festeggia con un francobollo dedicato emesso dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nell’ambito della serie dedicata alle “Eccellenza del sistema produttivo e del made in Italy”. La cerimonia di disvelamento, seguita dall’annullo, si è tenuta ieri sera presso il Teatro del Maggio musicale fiorentino alla presenza di Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del made in Italy con delega alla Filatelia, Stefano Masera Responsabile Area Centro Nord di Poste Italiane, Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer, Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione e Paolo Marchese Morello, Direttore generale dell’AOU Meyer Irccs. Alla cerimonia hanno preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al welfare del Comune di Firenze. A festeggiare, anche il cda della Fondazione Meyer e i professionisti della Fondazione Meyer che ogni giorno lavorano per sostenere le attività dedicate ai bambini.

Un francobollo creativo. Il valore bollato riproduce, incorniciato da un disegno in stile naïf che richiama la creatività semplice e spontanea dei bambini, il logo della Fondazione nata nel luglio 2000 a sostegno dell’Ospedale pediatrico fiorentino, fondato alla fine dell’Ottocento e oggi centro di cura e ricerca scientifica pediatrica di eccellenza nazionale ed europea. A completare l’opera, la legenda “insieme dal 2000”.

“I 25 anni della Fondazione Meyer sono la storia di un impegno che non si ferma mai: ricerca, accoglienza, solidarietà al servizio dei bambini e delle loro famiglie – sostiene il presidente della Toscana Eugenio Giani - Il Meyer rappresenta il valore della nostra sanità pubblica, orgoglio per la Toscana e a livello internazionale. Il francobollo che presentiamo è un simbolo di riconoscenza per chi ogni giorno lavora con competenza e umanità in uno dei luoghi più preziosi della nostra Regione”.

“La Fondazione Meyer in questi 25 anni di attività ha affiancato e sostenuto con forza il lavoro dell’ospedale pediatrico, eccellenza assoluta non solo per Firenze e la Toscana ma per l’intero Paese. – è intervenuta la sindaca Sara Funaro - Il francobollo celebrativo è un riconoscimento simbolico ma profondamente significativo del lavoro prezioso che viene svolto ogni giorno per permettere che tutti i piccoli pazienti del Meyer e le loro famiglie ricevano sempre le migliori cure e l’accoglienza più adeguata. Siamo orgogliosi di sostenere un’istituzione che in questi anni è cresciuta e ha permesso di raggiungere obiettivi importanti. Questi 25 anni sono un traguardo raggiunto ma anche una tappa da cui andare avanti con la stessa passione e dedizione grazie alla quale il Meyer si è affermato come punto di riferimento internazionale”.

“Siamo felici – dichiara Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer – di avere raggiunto questo importante traguardo. Venticinque anni di storia sono abbastanza per tracciare un bilancio, che è sicuramente positivo. Allo stesso tempo, però, sono ancora tante le sfide che ci attendono nel futuro per il bene dei bambini che avranno bisogno del Meyer”.

“Dalla sua nascita – spiega Alessandro Benedetti, segretario generale della Fondazione Meyer - la Fondazione Meyer, ha accompagnato la crescita dell’ospedale, in modo innovativo e determinante. E in questi cinque lustri, insieme ad ogni Presidente, Direttore Generale del Meyer, ad ogni componente degli organi istituzionali, ad ogni dipendente e collaboratore della Fondazione ed anche con ogni dipendente e collaboratore dell’ospedale, si è compiuto questo incredibile e straordinario risultato di sostegno all’ospedale. In numeri sono più di 200 milioni gli euro raccolti in questi venticinque anni, ma quello che più conta, più dei numeri, è quello che ogni giorno al Meyer riusciamo a fare per la salute dei più piccoli”.

La Fondazione Meyer. La Fondazione Meyer nasce come supporto esclusivo all’attività di comunicazione, marketing e raccolta fondi per l’ospedale pediatrico, punto di riferimento per la pediatria nazionale ed europea per ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino. La Fondazione Meyer sostiene l’ospedale con azioni ad alto “valore aggiunto” che lo qualificano maggiormente sotto il profilo tecnico-scientifico e sociale, dedicando i suoi sforzi al sostegno della ricerca scientifica, investendo anche sul talento dei giovani e sulla collaborazione con altre realtà internazionali e sostenendo il continuo aggiornamento della tecnologia e delle metodologie organizzative. Lavora per migliorare la qualità dell’accoglienza e del ricovero del neonato, del bambino, dell’adolescente e delle loro famiglie. Supporta strategie di comunicazione dell’attività globale del Meyer sul territorio regionale e nazionale e promuove e organizza percorsi culturali sulla declinazione della malattia dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.

