Furto di rame alla storica Manifattura Casentino

La Manifattura Casentino, storica azienda tessile con sede a Soci, nel Comune di Bibbiena, Arezzo, specializzata nella produzione del noto "panno Casentino", è stata colpita da un furto che rischia di aggravare la situazione aziendale.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nei locali durante la notte con l'obiettivo di rubare il rame contenuto nei cavi elettrici. Per farlo, i malviventi hanno tranciato le linee che connettevano la centralina ai diversi macchinari. Questo atto ha causato danni significativi e un ulteriore blocco della produzione nello stabilimento.

Questo nuovo furto aggrava la situazione per l'azienda. Di recente, la Manifattura, su indicazione del tavolo tecnico attivato dalla Regione Toscana, aveva revocato i licenziamenti di 12 lavoratori e aveva attivato gli ammortizzatori sociali in deroga con scadenza fissata all'1 febbraio 2026. Queste misure erano state adottate con l'intento di facilitare l'ingresso di nuovi investitori e assicurare la sopravvivenza dello stabilimento.

