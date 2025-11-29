'Genitori in ansia', a Empoli incontro con Stefano Rossi

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle 21, nel Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 5) si terrà l’incontro pubblico con lo psicopedagogista, scrittore e divulgatore Stefano Rossi, dal titolo: “Genitori in ansia”, trasforma le paure nelle ali di tuo figlio. Per partecipare è necessaria la prenotazione da effettuare all’indirizzo https://www.eventbrite.com/e/1975562496608?aff=oddtdtcreator

Un incontro organizzato dall’ufficio Servizi Educativi e Istruzione del Comune di Empoli per esplorare le radici delle nostre paure adulte e comprendere come influenzano la crescita di bambini e adolescenti. Oggi sempre più giovani manifestano fragilità emotive e difficoltà regolative, tanto diffuse da far parlare di una vera e propria “generazione ansiosa”. Ma cosa si nasconde dietro questo fenomeno? Le loro paure sono spesso lo specchio di quelle che agitano noi adulti – genitori, insegnanti, educatori – chiamati ogni giorno a guidarli in un mondo complesso, veloce e incerto.

La conferenza, ispirata al nuovo libro di Stefano Rossi, nasce per offrire uno spazio di riflessione condivisa e strumenti pratici a chi si prende cura della crescita dei più giovani. Partendo dai temi centrali del volume, l’autore ci accompagnerà in un viaggio all’interno delle ansie adulte.

Come stabilire regole e confini senza temere il rifiuto? Come bilanciare protezione e autonomia evitando ipercontrollo o permissività? Come gestire l’impatto dei nuovi “must” sociali e tecnologici? Come riconoscere e trasformare la nostra ansia per non trasmetterla a chi cresce accanto a noi?

In un’epoca in cui molte certezze si sono dissolte, è normale sentirsi disorientati. Ma è proprio attraverso la consapevolezza delle nostre fragilità che possiamo ritrovare sicurezza e diventare punti di riferimento affidabili.

Con la sua empatia e profondità, Stefano Rossi offrirà nuove chiavi di lettura e strategie operative per genitori, docenti ed educatori: strumenti concreti per trasformare le paure in risorse e diventare quella presenza solida e serena che aiuta bambini e ragazzi a volare alto, affrontando con fiducia le sfide quotidiane.

A conclusione dell’incontro Stefano Rossi sarà disponibile per il firmacopie. L’evento si inserisce tra le attività organizzate nell’ambito di Empoli Città amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti. Per informazioni: bambinebambini@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

