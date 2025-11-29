Getta la droga alla vista dei Carabinieri, uomo arrestato a Firenze

Un cittadino di origine marocchina, di 55 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Firenze la sera del 27 novembre in piazza Pier Vettori. L'accusa a suo carico è detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre cercava di eludere un controllo del territorio. Alla vista dei militari, l'uomo ha gettato sotto un'auto posteggiata due involucri contenenti in totale 54 grammi di hashish e ha tentato di allontanarsi.

I carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato e sequestrato la droga, insieme a materiale utile al confezionamento e a una somma di denaro contante ritenuta prova dell'attività illecita ipotizzata.

Il tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.