Giovane di Santa Croce muore in incidente stradale sulla sp 66

Si chiamava Chami Badr l'uomo di 32 anni residente a Santa Croce che ha perso la vita in un incidente mortale si è verificato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre sulla strada provinciale 66, in corrispondenza della rotatoria a Ponticelli, frazione del comune di Santa Maria a Monte. A darne notizia è oggi Il Tirreno. Al momento dell'incidente, l'uomo viaggiava su un'auto in compagnia di un amico, il quale è rimasto ferito, ma non in modo grave.

Poco prima dell'una di notte, per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato, il 32enne ha perso il controllo del veicolo e ha impattato violentemente contro il guard rail.

Le condizioni della vittima sono apparse subito disperate al personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118. Nonostante i tentativi, ogni sforzo per salvarlo è risultato vano. Il passeggero ferito è stato invece trasportato all'ospedale di Cisanello a Pisa per ricevere le cure necessarie.

