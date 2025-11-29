Il Comune continua a investire sulla manutenzione stradale: stanziati 700.000 euro

Il Comune continua ad investire sulla manutenzione dei piani viabili. Con le variazioni di Bilancio presentate e approvate nel Consiglio Comunale del 27 novembre sono state stanziate ulteriori 700.000 euro per proseguire l’operazione strade. “Risorse che si aggiungono a quello dello scorso anno con cui abbiamo raddoppiato l’investimento per la manutenzione stradale e che si sono trasformate in questo 2025 in lavori e cantieri – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino – Il piano di asfaltature prosegue a conferma della nostra attenzione e del nostro impegno”. Con la variazione del 2024 (+950.000 euro) sono stati eseguiti interventi diversi, dal completamento di via Senese alla sistemazione di una parte di via Montenero, di alcune strade delle aree industriali, di tratti di via Carducci, di via delle Pancole e di via Montegrappa. La sistemazione della strada ‘mattonata’ di San Lucchese è legata al completamento, ormai prossimo, dell’intervento di Acque.

Le altre variazioni. Lo stanziamento per il piano strade è stata una delle novità introdotte con le variazioni di Bilancio che hanno visto, sempre per quanto riguarda la parte in conto capitale, lo spostamento al 2026 di alcuni interventi previsti, in particolare quelli relativi al programma ABCura, dato il nuovo termine da parte della Regione Toscana per sottoscrivere l’accordo di programma (fine 2025). Le variazioni hanno riguardato anche la parte corrente con una serie di movimenti sia sulle entrate che sulle spese con particolare attenzione ai servizi educativi soprattutto per coprire l’aumento del costo della mensa.

Ratificate dal Consiglio anche due delibere di Giunta. “Sono state recuperate risorse frutto di economie che si sono realizzate durante l'anno - ha spiegato Carrozzino - e che abbiamo destinato anche a garantire il welfare aziendale, come condiviso con tutte le forze sociali. Siamo a fine anno ed è il momento di accertare e di assestare le diverse partite. Il nostro Bilancio si conferma sano e capace di sostenere le tante azioni su cui siamo impegnati per lo sviluppo della nostra comunità. Sociale, scuola, lavoro, investimenti, manutenzione stradale sono tutti impegni centrali”.

Tutte le delibere relative al Bilancio sono state approvate con i voti positivi della maggioranza (Partito Democratico, Uniti per Poggibonsi, Futura) e con i voti negativi dell’opposizione (Vivi Poggibonsi, Poggibonsi Merita, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Rifondazione Comunista).

Oneri di urbanizzazione. Dopo ampia discussione è stata approvata la proposta relativa ai criteri applicativi per la determinazione del contributo di costruzione e delle sanzioni in materia edilizia in adeguamento alla legge 105 del 2024 e alla legge regionale 51 del 2025. “Un atto approfondito in commissione – spiega la sindaca Susanna Cenni – che raccoglie la necessità di adeguamento introducendo elementi di semplificazione”. Gli oneri infatti restano inalterati, ovvero quelli definiti sin dal Consiglio comunale nel 2000. La delibera approvata (voti positivi della maggioranza e voti negativi dell’opposizione con astensione di Rifondazione Comunista) consente di apportare precisazioni e adeguamenti rispetto a quanto contenuto nel decreto “salvacasa”, come recepito dalla Regione Toscana, e semplifica alcuni aspetti, strutturando in misura più puntuale alcune tipologie di interventi edilizi, individuando nuove tipologie e categorie, rendendo più semplice e meno onerose le multiattività e l’uso di fondi a destinazione commerciale per altre attività.

Convenzione d’Ambito. Infine, con la sola astensione di Rifondazione Comunista, è stata approvato lo schema di convenzione per l’esercizio associato delle funzioni attribuite dalla Regione Toscana alla comunità d’Ambito Turistico “Terre di Valdelsa e dell’Etruria Volterrana” di cui il Comune di Poggibonsi fa parte.

Fonte: Ufficio Stampa

