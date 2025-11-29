In 300 alla VII Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa

Nella splendida cornice di Villa Sonnino, a San Miniato, si è svolta ieri la settima edizione della Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, un appuntamento ormai consolidato nel panorama istituzionale e professionale del territorio.

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con 289 ospiti, tra cui numerose autorità forensi, giudiziarie e politiche. Presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo, diversi magistrati del Tribunale di Firenze, 11 Sindaci dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, i 3 Sindaci della zona del Cuoio, oltre a vari onorevoli, deputati, eurodeputati e consiglieri regionali. Fondamentale anche il contributo dei 33 sponsor, cui è stato rivolto un sentito ringraziamento.

La serata ha rappresentato un momento significativo di incontro e dialogo, confermando la forte sinergia tra le istituzioni, le professioni e il tessuto sociale del territorio.

Come da tradizione, durante la Cena di Gala sono state assegnate ai giovani Francesca Verdiani e Guido Mazzantini le due borse di studio destinate ai praticanti avvocato, selezionati tramite un bando che quest’anno ha visto la partecipazione di ben diciotto candidati. È stato inoltre conferito il Premio alla Carriera “Giuliano Lastraioli” all’Avv. Gabriele Stagni, riconoscimento dedicato all’impegno, alla professionalità e alla dedizione dimostrate nel corso della sua lunga attività.

La serata è stata anche un’importante occasione per riportare all’attenzione il tema dell’apertura del Tribunale e della Procura della Repubblica di Empoli, argomenti centrali per il futuro del territorio e per il miglioramento dell’efficienza della giustizia locale, nonché per parlare di solidarietà, con la donazione fatta dall’AAEV ad Alziamo il Muro, l’associazione in ricordo di Meri Malucchi per la ricerca contro il cancro.

La VII Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa si conferma così un appuntamento di grande rilievo, capace di coniugare riflessione, progettualità e celebrazione delle eccellenze professionali.

