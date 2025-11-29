In 300 alla VII Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa

Rinnovata la sinergia del territorio e assegnati premi e borse di studio. 

Nella splendida cornice di Villa Sonnino, a San Miniato, si è svolta ieri la settima edizione  della Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, un appuntamento ormai  consolidato nel panorama istituzionale e professionale del territorio. 

L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con 289 ospiti, tra cui numerose autorità forensi,  giudiziarie e politiche. Presenti, tra gli altri, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze,  Sergio Paparo, diversi magistrati del Tribunale di Firenze, 11 Sindaci dell’Unione dei Comuni del Circondario  dell’Empolese Valdelsa, i 3 Sindaci della zona del Cuoio, oltre a vari onorevoli, deputati, eurodeputati e  consiglieri regionali. Fondamentale anche il contributo dei 33 sponsor, cui è stato rivolto un sentito  ringraziamento. 

La serata ha rappresentato un momento significativo di incontro e dialogo, confermando la forte sinergia tra  le istituzioni, le professioni e il tessuto sociale del territorio

Come da tradizione, durante la Cena di Gala sono state assegnate ai giovani Francesca Verdiani e Guido  Mazzantini le due borse di studio destinate ai praticanti avvocato, selezionati tramite un bando che  quest’anno ha visto la partecipazione di ben diciotto candidati. È stato inoltre conferito il Premio alla Carriera  “Giuliano Lastraioli” all’Avv. Gabriele Stagni, riconoscimento dedicato all’impegno, alla professionalità e alla  dedizione dimostrate nel corso della sua lunga attività. 

La serata è stata anche un’importante occasione per riportare all’attenzione il tema dell’apertura del  Tribunale e della Procura della Repubblica di Empoli, argomenti centrali per il futuro del territorio e per il  miglioramento dell’efficienza della giustizia locale, nonché per parlare di solidarietà, con la donazione fatta  dall’AAEV ad Alziamo il Muro, l’associazione in ricordo di Meri Malucchi per la ricerca contro il cancro. 

La VII Cena di Gala dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa si conferma così un  appuntamento di grande rilievo, capace di coniugare riflessione, progettualità e celebrazione delle eccellenze  professionali.

