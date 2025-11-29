Incidente a La Catena, due feriti e strada chiusa

Incidente stradale e strada chiusa poco dopo le 14,30 oggi a La Catena di San Miniato, con tre feriti lievi in codice giallo trasportati al pronto soccorso del San Giuseppe e due in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e Vigili del Fuoco.
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
San Miniato
Cronaca
24 Novembre 2025
Proseguono i controlli dei Carabinieri nella zona del Cuoio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla guida in condizioni di alterazione psico-fisica. Nel corso della settimana scorsa, a San [...]
Empoli
Cronaca
24 Novembre 2025
Incidente questa mattina sulla Fi-Pi-Li. Intorno alle 8.30 si è verificato uno scontro tra San Miniato ed Empoli Est, in direzione Firenze. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente. [...]
San Miniato
Cronaca
21 Novembre 2025
Incidente questa sera a San Miniato Basso, con cinque persone coinvolte fortunatamente in maniera lieve. È successo poco dopo le 16 lungo via dei Mille, il viale che porta la [...]
<< Indietro