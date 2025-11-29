Incidente a La Catena, due feriti e strada chiusa

Cronaca San Miniato
Incidente stradale e strada chiusa poco dopo le 14,30 oggi a La Catena di San Miniato, con tre feriti lievi in codice giallo trasportati al pronto soccorso del San Giuseppe e due in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e Vigili del Fuoco.

