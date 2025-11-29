La comunità montaionese piange Mario

Se ne è andato troppo presto e la comunità montaionese, rappresentata dal proprio sindaco, si stringe nel lutto intorno ai familiari. Mario, 41 anni, si è spento ieri e il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha ritenuto di scrivere un messaggio, rivolto a lui, ai familiari e a quanti lo conoscevano.

"È veramente una bruttissima notizia la scomparsa di un nostro giovane concittadino, Mario. - scrive il sindaco sulla sua pagina social - In queste occasioni è sempre difficile trovare le parole, almeno per me è impossibile trovare quelle giuste, in particolare per i genitori Daniela e Pasquale ed i familiari"

Il primo cittadino lo ricorda in una situazione nella quale lo avevano sicuramente presente molti montaionesi "Ho il bel ricordo degli incontri mattutini in paese di Mario, insieme a suo babbo Pasquale che accompagnava a prendere in giornale. Troppo presto andarsene a questa età. Ai genitori le condoglianze della nostra comunità, ed il plauso per la dedizione e l’amore che hanno dimostrato verso loro figlio."

