La Gualchiera, Montemurlo ha un teatro più bello, sicuro ed eco-sostenibile

Dopo “Casa Indipendenza”, la riqualificazione del teatro e centro polifunzionale “La Gualchiera” è il secondo intervento, finanziato con fondi Pnrr, che è concluso e viene inaugurato a Montemurlo. Il taglio del nastro si è svolto questa mattina alla presenza del sindaco Simone Calamai, dell’assessore con delega ai fondi Pnrr, Alberto Vignoli, dell’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero e del presidente della Pro Loco Montemurlo, Lorenzo Scrozzo, che gestisce lo spazio per conto del Comune e dei rappresentanti di numerose associazioni del territorio. I lavori di riqualificazione, durati circa un anno e mezzo, hanno consentito di eliminare i problemi di risalita di umidità dal terreno e le infiltrazioni d’acqua dalle coperture. L’intervento ha inoltre consentito di elevare la classe di efficienza energetica dell’edificio grazie ai lavori di isolamento termico e con la sostituzione della vecchia caldaia a condensazione con una pompa di calore, che garantiranno maggior comfort termico sia d’estate che d’inverno.

«Dopo la sua prima inaugurazione, avvenuta circa vent’anni fa, oggi andiamo a riaprire questo spazio e lo restituiamo alla piena fruizione dei cittadini e delle associazioni del territorio. - ha detto il sindaco Simone Calamai - Un intervento di riqualificazione di grande valore per tutta la nostra comunità, reso possibile grazie all’ottenimento di specifici fondi Pnrr. Spazi come questo rendono possibili momenti di incontro, di crescita culturale e di socialità per tutti».

Il costo complessivo dell’intervento è di 390mila euro, finanziato per 248 mila euro grazie a fondi Pnrr per la promozione dell’ecoefficienza e la riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, con 80 mila euro con risorse del Gse, Gestore servizi energetici, e per 62mila euro con risorse del Comune.

«La Gualchiera è un edificio importante che da oggi è più bello ed eco sostenibile. Per noi questa inaugurazione è motivo di orgoglio perché come amministrazione abbiamo voluto cogliere la sfida e l’opportunità rappresentata dai fondi Pnrr e ringrazio l’ufficio tecnico comunale per lo sforzo che ci ha consentito di arrivare al completamento dell’opera di riqualificazione» ha aggiunto l’assessore con delega al pnrr, Alberto Vignoli.

L’edificio, sede in passato di un carbonizzo, è stato ristrutturato da parte dell’Amministrazione Comunale all’inizio degli anni 2000 ed è oggi un centro culturale e laboratoriale polivalente ed un teatro con 126 posti oltre a 2 per disabili, caratterizzato da un’estrema versatilità, grazie anche alla flessibilità degli arredi e delle strutture accessorie interne.

«Alla Gualchiera in vent’anni di vita si sono svolte tantissime iniziative culturali – aggiunge l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Da qualche anno lo spazio è gestito dalla Pro Loco, attraverso la sinergia con varie associazioni del territorio che hanno costituito il gruppo “La scatola”, che ora potrà ripartire con le proprie attività». Soddisfazione anche del presidente della Pro Loco Lorenzo Scrozzo:« La Gualchiera è un teatro bello, uno spazio di nicchia ma con tante potenzialità. Siamo stati fermi tanti mesi in attesa della conclusione del lavori, ma ora ce la metteremo tutta per farlo vivere e ripartire al meglio»

L’intervento di efficientamento energetico ha visto la realizzazione di un sistema di isolamento delle coperture attraverso l’uso di lana di vetro e protetto da una copertura con lastre grecate metalliche multistrato rivestite in alluminio. Risanate anche tutte le facciate dell’edificio sulle quali è stato fissato un cappotto costituito da lana di roccia e di vetro e adatto ad evitare l’umidità di risalita. Sul terrazzo sul tetto sono stati rimossi e sostituiti i vecchi impianti ed è stata rifatta la soletta, attraverso l’isolamento e l’impermeabilizzazione della pavimentazione e con una regimazione corretta delle acque piovane

L’edificio è diventato anche più sostenibile attraverso l’uso di un sistema unico con pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti. Migliorata anche la sicurezza dell’immobile con la sostituzione dell’impianto di allarme antintrusione e di quello antincendio.

Fonte: Ufficio Stampa

