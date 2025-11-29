Lavori sulla rete idrica a Bientina, un giorno senz'acqua in alcune vie

Acque comunica che per lavori sulla rete nel comune di Bientina, martedì 2 dicembre, dalle ore 8.30 alle 16, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Alpi, del Cimitero Vecchio, della Valdinievole, Rodari, Valdinievole Nord.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 3 dicembre con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

