Manifesti imbrattati, la condanna di Forza Italia a Cascina

Lungo la Via Tosco Romagnola, ai bordi dell’abitato di Cascina, in prossimità della rotonda della Frazione di Titignano coperta anche da videosorveglianza, a poca distanza dall’uscita della Superstrada Fi-Pi-Li sono ancora presenti i manifesti elettorali delle recenti elezioni regionali del 12 e 13 ottobre che il Comune di Cascina non ha ancora provveduto a rimuovere nonostante il tempo trascorso.

"Nella foga della campagna elettorale a toni più accesi e nella competizione politica può anche capitare che alcuni manifesti possano essere strappati, magari per essere subito sostituiti - dice Forza Italia in una nota, per voce di Roberto Sbragia Consigliere provinciale Forza Italia Provincia di Pisa e Michele Curci Commissario Forza Italia Cascina- Cosa ben diversa è quando a due mesi dalla conclusione delle elezioni qualcuno si metta ad imbrattarli per trasformare un volto in un diavolo con barba e fiamme, si imbratti il simbolo del partito di appartenenza e il nome del candidato, e benché fiamme e barba possano dare un certo fascino, risultano la dimostrazione della incapacità di un confronto politico che si basi sul rispetto dell’altro."

"Questo è quello che è avvenuto su alcuni dei miei manifesti elettorali - spiega Roberto Sbragia Consigliere provinciale di Forza Italia - sono stati imbrattati e resi ridicoli da chi ridicolo evidentemente considera il rispetto per l’altrui idea e per il lavoro altrui. Condanno fermamente quanto avvenuto - prosegue Sbragia -, così come lo ho sempre condannato quando avveniva sui manifesti degli avversari politici e così sempre farò per il rispetto che si deve a chi ci mette “la faccia” ed a maggior ragione ora, anche per la collocazione che quei manifesti hanno e anche in considerazione della battaglia che sto portando avanti da tempo contro la messa a pedaggio della Superstrada voluta dalla sinistra toscana e che proprio lungo la Via Tosco Romagnola potrebbe avere gli impatti maggiori con la dispersione del traffico previsto dal pedaggiamento della Fi-Pi-Li".

"I meno giovani ricorderanno cosa fosse la Via Tosco Romagnola in termini di traffico e sicurezza prima della costruzione della superstrada e con l'imminente introduzione del pedaggio per i mezzi pesanti è prevedibile che sulle strade secondarie e sulla Tosco Romagnola potrebbero disperdersi tutti coloro che vogliano evitare di pagare il pedaggio con le conseguenti ripercussioni di traffico e inquinamento, - altro che barba e fiamme lungo la Tosco Romagnola – ironizza Sbragia. Forza Italia né a Cascina, né in altri territori - conclude Michele Curci Commissario Forza Italia Cascina - ha mai mancato di rispetto politico gli avversari e auspico che rimanga solo un caso isolato anche in vista delle imminenti elezioni amministrative che si svolgeranno a Cascina nel 2026.

Fonte: Forza Italia - Ufficio Stampa