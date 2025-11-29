Mercato regolare a Castelfranco per l'8 dicembre

Lunedì otto dicembre è giorno di festa, ma non per il mercato settimanale di Castelfranco di Sotto. La coincidenza della festività dell'Immacolata Concezione di Maria, con il lunedì infatti non inficia lo svolgimento del mercato ambulante a cui gli esercenti sono invitati a partecipare regolarmente. Anzi come sottolinea l'assessore al commercio del comune di Castelfranco di Sotto Pino Calò: “Il mercato di lunedì prossimo sarà l'occasione, anche per chi è solitamente impegnato nelle proprie attività lavorative il lunedì mattina, per fare un giro tra i banchi e magari acquistare qualcosa. Una bella occasione per vivere il nostro mercato ambulante settimanale che si svolgerà regolarmente in piazza Venti Settembre, anche se cade in un giorno festivo”.

