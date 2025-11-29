Mozione per la biblioteca, l'impegno di Forza Italia per la riapertura

Nel Consiglio comunale di giovedì 28 novembre é stata discussa una mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia riguardante la situazione della biblioteca di San Miniato Basso.

"Abbiamo ricordato come la biblioteca e l’archivio di deposito di via De Amicis siano chiusi al pubblico da marzo 2024 - dichiara in una nota Paolo Vallini, Capogruppo consiglieri Forza Italia S.Miniato - , dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, richiesto dalle stesse operatrici, che ne ha certificato la non conformità alle norme di sicurezza. Una chiusura che priva la comunità di un servizio fondamentale per la crescita culturale e l’accesso all’informazione."

"È bene ricordare - prosegue Vallini - anche la vicenda delle bibliotecarie, che con senso di responsabilità denunciarono le condizioni dei locali. Per questo segnalarono le criticità, ma il Sindaco e la Giunta decisero di non rinnovare l’appalto. Nel frattempo erano stati stanziati 147.000 euro per la messa in sicurezza degli ambienti e ulteriori 150.000 euro per gli arredi, con una riapertura prevista, secondo le parole del Sindaco, tra fine 2025 e inizio 2026. Ad oggi, però, i lavori sono ancora in corso e nessuna data certa è stata ufficialmente stabilita."

"Per questo Forza Italia - sostiene il capogruppo - ha presentato una mozione che impegna il Sindaco a fornire una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, sui lavori necessari alla messa a norma degli impianti e soprattutto a fissare una data ufficiale per la riapertura al pubblico. La mozione ha raccolto il favore delle opposizioni; il gruppo misto ha presentato un emendamento che propone un sopralluogo dei consiglieri per verificare l’andamento dei lavori, emendamento che abbiamo sostenuto e inserito nel testo. Anche PD e Noi per San Miniato hanno inizialmente espresso apprezzamento e richiesto una sospensione della seduta per concordare una posizione condivisa. L’accordo sembrava raggiunto: riapertura fissata al 30 aprile 2026. Tuttavia, al rientro in aula, il Sindaco ha dichiarato come data probabile il 30 giugno, smentendo i capigruppo della propria maggioranza."

"La reazione è stata evidente: la capogruppo PD, visibilmente contrariata, ha preso le distanze dal Sindaco e ha lasciato libertà di voto ai consiglieri. Il risultato parla da sé: la maggioranza si è spaccata, con un solo consigliere che ha votato a favore mentre gli altri si sono astenuti. La nostra mozione, con relativo emendamento, è stata approvata. Un fatto politico chiaro, che conferma il malessere e il disallineamento dentro il PD. A Forza Italia non interessano le dinamiche interne della maggioranza - conclude Vallini - a noi interessa che la biblioteca riapra e che i cittadini tornino ad avere il servizio che meritano. Continueremo a lavorare con coerenza, determinazione e senso di responsabilità, come abbiamo fatto fino ad oggi."

Fonte: Forza Italia - Ufficio Stampa