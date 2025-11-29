Mozione per limitare l'orario di un'attività h24 a Pontedera, la soddisfazione di Fratelli d'Italia

“Il Consiglio comunale ha approvato una mozione di Fratelli d’Italia che impegna il Sindaco ad adottare un provvedimento ex art. 9 T.U.L.P.S. per limitare l’orario di apertura dell’attività commerciale oggi operativa h24 sotto i portici di via Saffi.”. Ne danno notizia con una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pontedera, Matteo Bagnoli e la consigliera Federica Barabotti

“Da anni i residenti di via Saffi e delle strade limitrofe segnalano schiamazzi notturni, bivacchi, fenomeni di spaccio e un diffuso stato di degrado urbano legato alla presenza, nelle ore notturne, di gruppi che stazionano costantemente davanti a un esercizio aperto 24 ore su 24. Pur essendo autorizzata, quella attività è diventata un punto di ritrovo che compromette gravemente la quiete pubblica e la vivibilità dell’intera zona. Nonostante le ripetute richieste dei cittadini, l’amministrazione ha sempre sostenuto di non poter intervenire sugli orari.”

“A fare chiarezza ci ha pensato la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 240 del 14 gennaio 2025, che conferma la piena legittimità, per i Comuni, di adottare provvedimenti ex art. 9 TULPS in presenza di situazioni che minacciano sicurezza, ordine pubblico e vivibilità dei quartieri. Via Saffi rientra pienamente in questi casi, e per questo abbiamo presentato una mozione chiara e concreta: ora il Sindaco rispetti la volontà del Consiglio ed intervenga.”

“Questa è una vittoria di Fratelli d’Italia e dei residenti – che da anni chiedono risposte con raccolte firme e denunce sui media – e dimostra quanto sia fondamentale che i cittadini denuncino le situazioni intollerabili che si creano in città. Da oggi non ci sono più alibi: l’amministrazione deve agire, e noi vigileremo passo dopo passo affinché gli impegni presi in Consiglio vengano rispettati.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Ufficio Stampa