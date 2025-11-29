Rapina a mano armata a Collesalvetti, rubati 120.000 euro alle poste di Stagno

Rapina da 120.000 euro circa oggi nell'ufficio postale di Stagno, Collesalvetti, situato in via Marx, dove tre individui, con il volto coperto da un passamontagna, uno dei quali armato di pistola, hanno fatto irruzione nell'ufficio. Stando alle informazioni raccolte dalla Squadra Mobile di Livorno, i malviventi hanno atteso l'orario di apertura dell'ufficio per entrare e minacciare gli impiegati presenti.

Due dei rapinatori, incluso quello armato, sono entrati e si sono fatti aprire la cassaforte e le cassette di sicurezza. Il terzo complice faceva da palo all'esterno. I rapinatori sono riusciti a impossessarsi di oltre 100.000 euro in contanti. Una prima stima indica che il bottino totale ammonterebbe a circa 120.000-130.000 euro.

Dopo aver preso il denaro, i tre sono fuggiti a bordo di un'auto scura, presumibilmente una Volkswagen. Quando gli impiegati sono riusciti a dare l'allarme, sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e un'ambulanza, che ha prestato soccorso al personale dell'ufficio in stato di choc.