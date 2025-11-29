A Roffia una domenica di festa tra mercatini, mostre e divertimento

Attualità San Miniato
Il 30 novembre, a Roffia, è una soglia antica che si rinnova, il primo respiro del tempo dell’attesa. Le manifestazioni di questa giornata si intrecciano con le iniziative della Festa della Toscana 2025, sostenute dalla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e dal patrocinio del Comune di San Miniato.

Dalle 09:00 alle 19:00, i Mercatini di Natale ridanno voce ai profumi di un tempo. Alle 11:00, la Santa Messa richiama all’essenziale. È un ritorno all’origine, una parentesi di verità che non ha bisogno di ornamenti. Subito dopo, la benedizione apre la mostra “Il Giubileo: Cammino di Pace e del Presepe”.

Poi arrivano i bambini dell’asilo La Chiocciola, con il progetto “Coloriamo la Pace”. Alle 15:00, il Circo Libera Tutti scuote l’aria.

Quando il sole declina, alle 17:00, arriva il momento più atteso: l’Accensione dell’Albero di Natale. Le luci salgono come un canto collettivo, una dopo l’altra, finché la piazza non si trasforma in un abbraccio che scalda più del fuoco. E a seguire, finalmente, il paese si raccoglie attorno al Presepe Luminoso “Ponte di Luce e Pace”, realizzato dal gruppo dei presepisti di Castelfiorentino.

San Miniato
Attualità
28 Novembre 2025

Nuovi mezzi e divise per la municipale di San Miniato, che arriva a 22 unità

Il Comune di San Miniato compie un passo importante nel percorso di modernizzazione e rafforzamento della Polizia Locale. L’amministrazione ha infatti portato a termine l’adeguamento dei mezzi in dotazione e delle divise alla [...]

San Miniato
Attualità
26 Novembre 2025

Il Movimento Shalom ricorda il vescovo Edoardo Ricci

Il 28 novembre ricorre il 17° anniversario della morte di mons. Edoardo Ricci. Il Movimento Shalom lo ricorda come il Pastore zelante, difensore della vita e dei poveri protagonista di [...]

San Miniato
Attualità
26 Novembre 2025

Due appuntamenti al Quaranthana Teatro: 'Invenzioni' 'Cappuccetto, una fiaba a colori'

Nell’ambito della stagione di prosa del Quaranthana Teatro, in via Zara 58 loc. Corazzano, venerdì 28 novembre alle ore 21:30 va in scena INVENZIONI, testo di una delle più influenti [...]



