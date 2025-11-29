Salute, due giorni su benessere e prevenzione al Centro*Empoli

Oggi e domani, domenica 30 novembre, dalle 10 alle 19, il Centro Coop di Empoli ospita l'iniziativa “Insieme per la salute del territorio”, una due giorni organizzata da Unicoop Firenze e Misericordia di Empoli. Per l'evento, nel loggiato del Centro è allestito un Villaggio della salute con appuntamenti sui temi della prevenzione, del benessere e della corretta alimentazione, e aree dedicate ai check up, alle degustazioni e alle attività per grandi e bambini. L'iniziativa ha preso il via stamattina, con il taglio del nastro alla presenza di Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli, Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie della Toscana, Francesco Pagliai, governatore della Misericordia di Empoli, e Franco Doni, direttore società della salute Empolese Valdarno Valdelsa.

Nel corso della mattinata si è tenuto anche il talk “La salute che fa bene al territorio”, con la partecipazione Daniela Mori e Alberto Corsinovi. L'incontro, molto partecipato, è stato l'occasione per presentare in anteprima i nuovi ambulatori della Misericordia di Empoli e la partnership fra la cooperativa e la Misericordia di Empoli, un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che prenderà forma, da qui in poi, anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già allo studio con i soggetti del terzo settore che erogano prestazioni sanitarie.

I nuovi ambulatori della Misericordia

Nel corso del talk, sono stati presentati i nuovi ambulatori della Misericordia che, nel prossimo periodo, si trasferiranno nei locali del Coop.fi di Empoli Via Susini: dopo il recente intervento di ristrutturazione e la riapertura del supermercato lo scorso 3 ottobre, l'immobile ha visto anche il rifacimento di alcuni locali a piano terra e al piano superiore che verranno destinati alla Misericordia per i nuovi ambulatori.

I nuovi spazi, la cui apertura è prevista per aprile 2026, saranno un centro diagnostico polispecialistico per la salute di tutti: circa mille metri quadrati, con spazi accoglienti e tecnologie avanzate pensati per offrire un’assistenza sanitaria completa, e di alto livello, con oltre quindici ambulatori dedicati a visite specialistiche, area diagnostica avanzata e percorsi riabilitativi.

Gli ambulatori saranno più moderni, accoglienti e dotati di tecnologie avanzate: non è solo un cambio di sede, ma un rinnovamento complessivo grazie a cui la Misericordia potrà offrire prestazioni di medicina con professionisti altamente qualificati e prestazioni sanitarie a prezzi accessibili, in un contesto più innovativo e inclusivo, collocato nel cuore della città. Grazie a questa novità, la Misericordia di Empoli potrà essere ancora più un punto di riferimento per la salute e il benessere, vicino alla cittadinanza e ai bisogni del territorio.

La partnership fra Unicoop Firenze e Misericordia di Empoli

La mattinata ha visto anche la presentazione della partnership fra Unicoop Firenze e la Misericordia di Empoli che, sulla base della convenzione sottoscritta fra le due parti, prenderà il via dal 1° gennaio 2026. L'obiettivo della partnership è garantire vantaggi concreti, con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, appuntamenti informativi sulla prevenzione e offerte su pacchetti di check up. Nello specifico, per i soci la convenzione prevede sconti del 10% sulle prestazioni sanitarie ambulatoriali e sugli esami di laboratorio, sconti del 15% su tutti gli accertamenti diagnostici (esami strumentali come ecografie, radiografie, TAC, RM, MOC, ecc), sconti del 5% su trattamenti di infiltrazioni osteoarticolari. Ai pacchetti prevenzione saranno applicati sconti dal 20 al 25%. Ai soci è inoltre riservata una lista d'attesa prioritaria, con tempi di prenotazione ridotti. L'accesso alle scontistiche riservate ai soci Unicoop Firenze è fruibile da tutto il nucleo familiare del possessore della tessera. La convenzione prevede anche la realizzazione congiunta di appuntamenti di promozione della salute, informazione, prevenzione e check up: in particolare, nel corso dell'anno si terranno alcuni eventi dedicati alla prevenzione ginecologica, del melanoma, del diabete, del tumore al seno e dell'oculistica pediatrica. Nel corso degli eventi verranno proposti convegni, consulenze gratuite, giornate informative presso il Centro Coop di Empoli e screening e check up presso gli ambulatori della Misericordia di Empoli con una scontistica dedicata ai soci. La nuova partnership che prende il via a Empoli si configura come un modello che la cooperativa si sta impegnando a replicare in altri territori dove è presente, per dare ai propri soci una risposta concreta a nuovi bisogni legati alla salute come bene comune da tutelare e valorizzare, favorendo l'accesso alle prestazioni sanitarie e la prevenzione, attraverso l'informazione e la partecipazione attiva dei soci e dei cittadini.

Il Villaggio della salute

Nella due giorni il Centro Coop di Empoli ospita il Villaggio della salute, con corner dedicati a diverse attività. Nel Centro è presente un'area aperta a tutti dedicata all'alimentazione, con isole alimentari selezionate per mettere al centro il benessere del cuore, delle ossa, dell'intestino, del cervello e della pelle. Nell'area è possibile fare degustazioni e informarsi sulla corretta alimentazione, come fattore di prevenzione e di benessere.

Spazio e attività anche per i più piccoli, con l’area ricreativa con giochi e con il teatrino dei bambini: uno spettacolo di marionette dedicato alla salute e animato dai volontari della Misericordia di Empoli. Appuntamento sabato alle ore 16 e replica domenica alle 17.30 nell’area adiacente allo spazio soci.

Il Villaggio della Salute ospita anche un ambulatorio mobile per check-up e screening gratuiti. Medici e operatori saranno a disposizione: sabato dalle 15 alle 18 per lo screening del melanoma, domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 per l’ecografia tiroidea, domenica dalle 14.30 alle 19 la consulenza pediatrica, e sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 per una valutazione osteopatica ed esame dell’udito.

Sarà presente anche un infopoint dedicato a illustrare i servizi sanitari che saranno disponibili all’interno nei nuovi ambulatori della Misericordia di Empoli in via Susini.