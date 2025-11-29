Studi Da Vinci, taglio del nastro a Sovigliana di uffici e coworking per aziende e professionisti

L’Hotel Da Vinci ha inaugurato a Sovigliana gli Studi Da Vinci, uffici e spazi di coworking per professionisti e aziende nel rinnovato edificio di via Sanzio. Una novità per il territorio di Vinci dedicata a chi è in cerca di spazi di lavoro flessibili, con postazioni dedicate o condivise, oltre ad una grande sala riunioni.

Un nuovo passo per gruppo il Berni, già attivo nel settore dell’ospitalità, ora sceso in campo con gli studi freschi di taglio del nastro giovedì 27 novembre alla presenza del sindaco Daniele Vanni, dipendenti e collaboratori.

"Gli Studi Da Vinci nascono dal tentativo di rispondere a delle esigenze di imprese e professionisti del circondario e non" spiega Bianca Berni, Amministratore Delegato dell’Hotel Da Vinci. "Un grande ringraziamento alla famiglia Berni, all’Hotel Da Vinci, prima di tutto per essere un punto di riferimento sul nostro territorio in termini di ospitalità, e sappiamo quanto c’è bisogno di un’ospitalità di qualità all’interno della nostra comunità di ambito" afferma il sindaco di Vinci Daniele Vanni. "Questo intervento si inserisce proprio in questa visione, nella necessità di creare nuovi spazi non solo per l’ospitalità ma anche da un punto di vista di sostegno alle imprese e ai liberi professionisti. Uno spazio innovativo - continua Vanni - importante pensando anche alla città del futuro". Nell’ottica di una "città a misura di imprese non ci sono soltanto gli interventi da un punto di vista urbanistico e di pianificazione da realizzare, non solo gli interventi che riguardano investimenti pubblici, ma c’è bisogno anche di realtà private che abbiano visione e lungimiranza, proprio per migliorare il nostro territorio".

Uffici e coworking, gli Studi Da Vinci

Il complesso è suddiviso in due zone coworking, tre grandi uffici e la sala riunioni, aperti 7 giorni su 7 e disponibili fin da subito per periodi modellabili a seconda delle esigenze. "Con il gruppo Berni già da anni operiamo nel turismo con il qui vicino Hotel Da Vinci e adesso anche con gli Studi. Un investimento importante - prosegue Bianca Berni - si tratta di un edificio di 1350 metri quadrati, con annessi 1500 metri quadrati di area verde e parcheggio, note di pregio così come l’agevole viabilità e la posizione strategica e comoda” a due passi da Empoli, vicino alla superstrada Fi Pi Li. Sempre all’esterno, stavolta sulla superficie del tetto, è stato inoltre installato un impianto fotovoltaico che copre 2/3 del fabbisogno energetico della struttura.

La formula dell’affitto breve: "Tempi personalizzati sulle esigenze"

All’interno le ampie stanze sono dotate delle attrezzature, senza dimenticare angoli relax. Negli spazi fruibili per lavoro, luoghi di incontro e di rappresentanza, ma anche meeting e colloqui, saranno incluse spese condominiali, utenze, tasse rifiuti, climatizzazione, connessione internet + fibra e pulizia degli ambienti, in un’offerta personalizzabile: "L’affitto breve è pò come se fosse un vestito cucito su misura, andiamo a modellare la nostra proposta in base alla richiesta del professionista o dell’azienda che ci contatta" spiega Berni. "Non saranno più necessari affitti lunghi e vincolanti per mesi o anni. La nostra proposta vuole arrivare a chi ha bisogno di una stanza per una settimana, un giorno o poche ore. Ovviamente tutto è completamente personalizzabile, niente vieta la possibilità di introdurre affitti lunghi, ma vogliamo portare sulla piazza qualcosa di giovane, innovativo e dinamico, che si adatti a tutte le esigenze".

Una novità per Vinci

La gestione passerà attraverso l’Hotel Da Vinci, con apertura e disponibilità h24, 7 giorni su 7. "Di fatto sono i primi studi coworking sul territorio. Sicuramente come Gruppo Berni è una grandissima soddisfazione e un onore poter essere i primi a testare questa modalità che in altre grandi città già lavora a pieno ritmo. Speriamo che possa essere apprezzato e di ausilio alla collettività".

Contatti

Studi Da Vinci, Sovigliana (Vinci, FI), via Sanzio, 36. Per informazioni:

info@hotelda-vinci.it

0571 902083

346 3559747