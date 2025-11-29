Gran gesto del Vitolini: un ecografo alla pediatria del San Giuseppe

Un ecografo portatile ad alte prestazioni entra oggi in Pediatria. È lo strumento che la Vitolini Calcio ha deciso di donare all’ospedale di Empoli per sostenere il lavoro dei pediatri e rendere le visite più rapide, anche al letto dei piccoli ricoverati. Il reparto diretto dal professor Roberto Bernardini potrà così contare su un device agile, dotato di tre sonde multifrequenza utili per valutazioni muscolo-scheletriche, addominali, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e vascolari.

La consegna si è svolta ieri nella "sala orologio" dell'ospedale alla presenza della direttrice dell’ospedale, Francesca Bellini, dalla dottoressa Carmela Caputo della Pediatria del San Giuseppe che ha spiegato il funzionamento dell'ecografo, del patron della Vitolini Calcio, Gianluca Proietti, insieme a una delegazione di rappresentanti delle aziende che hanno sostenuto la raccolta fondi.

Il percorso che ha portato all’acquisto dell’ecografo nasce a giugno, al termine del campionato Uisp amatori A1 2024-2025, concluso dalla squadra di mister Tommaso Boschi con un risultato eccezionale che ha portato il sodalizio a scalare una classifica davvero impegnativa.

E l'iniziativa solidale ha coinvolto il territorio e il suo tessuto sociale. Un torneo di padel presso il Centro Padel di San Miniato e una serata alla Loggia dei Medici di Cerreto Guidi – la sesta edizione di “A cena con Mario e Mauro” –, hanno permesso di unire sportivi, cittadini e vecchie glorie del calcio empolese in un gesto concreto verso il reparto pediatrico. Alla cena hanno partecipato anche ex calciatori come Daniele Croce, Massimo Maccarone, Ciccio Caputo, Giampaolo Pazzini, Dario Dainelli, Mirko Valdifiori, Gianluca Berti, Flavio Giampieretti, Renato Dossena, Dayo Oshadogan e Nicola Caccia.

«Abbiamo sempre unito sport e impegno sociale – afferma Gianluca Proietti – e anche questa volta il gruppo Vitolini Calcio ha risposto con forza. Il pensiero è andato ai bambini e alle loro famiglie. Voglio ringraziare le aziende che ci sono state vicine con un sostegno economico: Allianz Sinergy Group Empoli, Andromeda Centro medico odontoiatrico, Aquarno, Audit 2019, Centro studi enti locali, Enegan, Falornitech, Gmg, Magis, Link Palestre e Paimex».

«Il gesto della Vitolini Calcio e delle aziende del territorio è concreto e utile — commenta la dottoressa Francesca Bellini, direttrice del San Giuseppe —. Strumenti come questo supportano il lavoro del personale e offrono più sicurezza alle famiglie. Per l’ospedale è un segnale di rete e responsabilità condivisa».

Il nuovo ecografo entra in un reparto che ogni giorno gestisce visite, emergenze e percorsi di cura che richiedono strumenti versatili. Il professor Roberto Bernardini – che per un impegno istituzionale non ha potuto presenziare – ha mandato i saluti e i ringraziamenti, sottolineando il valore dell’apparecchio: «Avere un ecografo portatile ci permette di osservare e valutare i piccoli pazienti senza spostarli. È un supporto immediato nelle diagnosi e nella gestione clinica. Il fatto che arrivi da una realtà sportiva del territorio aggiunge un significato che sentiamo molto».

La donazione conferma il legame tra comunità, associazioni e ospedale, un rapporto che si esprime attraverso iniziative semplici ma utili e che sostengono il lavoro quotidiano dei professionisti della salute.

La Pediatria del San Giuseppe rappresenta un riferimento sul territorio. Dai dati disponibili alla struttura, riferiti al 2024, i ricoveri ordinari sono stati 615, quelli in regime di Osservazione breve sono stati 1.167. Sono stati invece 9.354 gli accessi al Pronto soccorso pediatrico quindi sono state 3.842 le prestazioni ambulatoriale erogate.

I codici intervento che hanno maggiore incidenza sono quelli a bassa priorità, non urgenti (codici 4 e 5). Il maggior numero di accessi si registra nel fine settimana, tra venerdì pomeriggio e domenica. I codici a maggior incidenza sono sempre quelli a bassa priorità, non urgenti.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa