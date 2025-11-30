Abc Solettificio Manetti cade a Fucecchio

È un rientro dalla sosta a dir poco complesso quello dell’Abc Solettificio Manetti, che sul parquet della Folgore Fucecchio inciampa nel secondo ko consecutivo: 88-80 il finale dell’undicesima giornata. Privi di Lorenzo Torrigiani, i gialloblu toccano anche il -16, con la difesa che continua ad essere il vero problema di questa Abc: a dimostrarlo i 52 punti subiti nelle due frazioni centrali, così come gli 88 totali.

Un’Abc chiamata adesso a trovare il bandolo della matassa, in vista del ritorno al PalaBetti che domenica 7 dicembre alle 18 vedrà scendere in campo una delle big, la Fides Montevarchi.

LA CRONACA

Botta e risposta in avvio di gara, con Fucecchio che guida e l’Abc che impatta e mette la testa avanti con Pedicone a metà frazione (10-11). Dopo svariati scambi a vuoto da entrambe le parti, la tripla di Lazzeri vale il primo mini allungo del match e scrive 12-18 sul tabellone. Mentre l’attacco castellano si spegne, Simone Orsini e Guerriero tengono i locali in scia fino al 18-20 su cui si va al primo riposo.

Due triple a stretto giro di Landi ristabiliscono due possessi di vantaggio (24-28), ma la Folgore resta incollata approfittando delle disattenzioni difensive gialloblu, così l’assist di Stefano Orsini innesca il nuovo +1 locale a firma Mbaye (29-28). La tripla di Carlotti arriva a suggellare un parziale di 10-2 per il 34-30 a metà frazione, che diventa 42-35 a firma Bonicoli quando parte l’ultimo minuto prima dell’intervallo. Sul +8 casalingo, con la difesa castellana che fa acqua da tutte le parti, un’azione da quattro punti di Pedicone manda tutti negli spogliatoi sul 46-40.

Al rientro sale in cattedra Mancini, autore dei primi 9 punti gialloblu, che dimezza lo svantaggio dopo tre giri di lancette (52-49). I problemi più grossi per l’Abc, però, restano nella metà campo difensiva, così Fucecchio tiene saldo il controllo ristabilendo ben presto tre possessi pieni di vantaggio: 58-49 al 25′. La tripla di Simone Orsini pesa come un macigno per il +12 biancoverde, e spalanca le porte alla fuga locale che tocca il +16 al 28′ (70-54). Negli ultimi due minuti di cronometro, il mini break castellano riduce la forbice, con la tripla di Corbinelli che scrive 70-61 alla terza sirena.

Quattro punti di Cantini riavvicinano i gialloblu fino a -6 (74-68 al 33′), finché la tripla dell’ex Berni prova a riaprire tutto: 77-73 con 4 minuti da giocare. Quando serve ribaltare l’inerzia e provare ad azzannare la sfida, però, l’Abc smarrisce completamente la via del canestro, così i locali ringraziano e tornano in un amen a +9 (82-73). Mancano 120 secondi, Berni la mette da tre, ma Fucecchio dalla lunetta scrive la fine.

FOLGORE FUCECCHIO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 88-80

Folgore Fucecchio: Bonicoli 3, Mbaye 14, Guerriero 15, Galligani 2, Antolini ne, Orsini Simone 17, Gazzarrini 3, Filomeno ne, Carlotti 12, Orsini Stefano 14, Menichetti 6, Orsucci 2. All. Gorgeri. Ass. Barsottini.

Abc Solettificio Manetti: Garbetti ne, Lazzeri 8, Ticciati, Corbinelli 10, Talluri, Berni 16, Marchetti ne, Cicilano ne, Landi 8, Cantini 5, Mancini 17, Pedicone 16. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 18-20, 46-40 (28-20), 70-61 (24-21), 88-80 (18-19)

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo, Gigoni di Livorno.

Fonte: Abc - Ufficio stampa