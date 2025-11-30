Alluvione Ponzano, FdI: "Nessuna Commissione speciale deliberata dal Consiglio comunale"

In riferimento alle parole di Andrea Poggianti (Centrodestra per Empoli) sulla commissione speciale per l'alluvione a Ponzano, il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia Empoli prende la parola con una nota ufficiale che trovate di seguito.

Durante la discussione dell’interrogazione a risposta orale dedicata agli eventi di Ponzano, il consigliere Andrea Poggianti ha semplicemente chiesto al Presidente della II Commissione consiliare permanente, Roberto Iallorenzi, se fosse disponibile a convocare la Commissione per affrontare la questione in un apposito approfondimento.

Si è trattato, dunque, di una richiesta politica incidentale e politicamente legittima, ma è opportuno ribadire che:

non vi è stato alcun voto del Consiglio comunale volto a deliberare la costituzione o la convocazione di una Commissione speciale, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento;

non è stata approvata alcuna “convocazione straordinaria”, dal momento che il Presidente di Commissione ha piena facoltà, ai sensi del Regolamento, di convocare la Commissione per l’esame di questioni specifiche o di particolare rilevanza, senza necessità di un atto straordinario o di natura eccezionale;

quanto riportato nel comunicato stampa diffuso dal gruppo Centrodestra per Empoli risulta, dunque, quantomeno impreciso, poiché attribuisce al Consiglio comunale decisioni che non sono state né richieste né deliberate durante la seduta.

Fratelli d’Italia Empoli ritiene fondamentale che la cittadinanza sia correttamente informata sulle procedure istituzionali e sulle dinamiche consiliari. La richiesta avanzata dal consigliere Poggianti non può essere trasformata, per mero uso comunicativo, in un atto di natura diversa come la costituzione di una Commissione speciale o l’approvazione di una convocazione straordinaria.

Il nostro gruppo rimane pienamente disponibile ad affrontare nel merito la vicenda di Ponzano, a sostenere ogni atto utile alla chiarezza e alla trasparenza e a partecipare a ogni sede istituzionale deputata all’approfondimento tecnico, ma allo stesso tempo ritiene doveroso il rispetto delle procedure e la corretta rappresentazione di quanto avviene in aula.

La credibilità delle istituzioni passa anche dalla precisione con cui si raccontano i fatti.

Fratelli d’Italia Empoli continuerà a farlo con rigore e responsabilità nel rispetto dei cittadini e degli elettori.



