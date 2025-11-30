Cocaina e marijuana in camera, 26enne ai domiciliari

Nella mattinata del 27 novembre i carabinieri di Peccioli hanno arrestato un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è ai domiciliari.

L'intervento è scattato intorno alle ore 12 presso la sua abitazione di residenza. La perquisizione ha consentito ai carabinieri di trovare, nascosti all'interno della camera da letto, 145 gr. di Marijuana, 0,55 gr. di Cocaina, 6 gr. di rametti di Marijuana, 2,09 gr. di semi della medesima sostanza, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente, il bilancino e il materiale da confezionamento sono stati posti sotto sequestro dai militari e saranno versati all'Ufficio Corpi di Reato.

Notizie correlate