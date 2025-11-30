Empoli senz'acqua per lavori: ecco dove

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, martedì 2 dicembre dalle ore 8 alle 13.30 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie dei Granai, del Poggiarello, di Montaioncino, di Piazzano, Sottopoggio per San Donato (nel tratto compreso tra i civici 52 – 54 e 57 – 61) e Maremmana ll.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 3 dicembre, con le stesse modalità.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

