Due toscani in gara al Festival di Sanremo 2026

Sono due i toscani che saranno in gara per l'edizione 2026 al Festival di Sanremo. Si tratta di Marco Masini, cantautore fiorentino, e di Enrico Nigiotti, originario di Livorno. Mentre Nigiotti gareggerà da solo, Masini sarà in coppia con Fedez, come nella serata dei duetti 2025.

Anche Raf sarà in gara, un toscano d'adozione: nato in Campania, si è trasferito a Firenze a 17 anni. Toscano è anche il presentatore e direttore artistico, Carlo Conti, che ha reso noto l'elenco dei nomi in gara dal 24 al 28 febbraio 2026.

Tutti gli artisti a Sanremo 2026: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Marco Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Patty Pravo, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, LDA e AKA 7even.

