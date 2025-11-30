Finale beffardo per l'Use a Legnaia

Niente da fare. Anche a Firenze sul campo dell’Olimpia Legnaia prosegue la striscia negativa dell’Use Computer Gross che incassa la quinta sconfitta consecutiva. Un 85-83 che ha il sapore della beffa per la squadra di coach Valentino che, sempre dietro nel punteggio, arriva alla fine a sfiorare l’impresa. Senza Rosselli, ancora fermo per problemi fisici, i biancorossi vanno pesantemente sotto nel punteggio scivolando anche a meno 20. Ma, come accaduto anche con Borgomanero, nonostante le rotazioni limitate, l’Use Computer Gross rimonta punti su punti ed arriva ad impattare. La gara si decide in un finale convulso nel quale un mancato fischio a De Leone ed un fallo a Soviero su una palla recuperata decidono la sfida.

Fischi che il presidente biancorosso Luca Sesoldi commenta così: “Complimenti a Legnaia per la bella partita mentre, da parte nostra, dobbiamo tornare a giocare con una maggiore serenità. Certo che non è più possibile vedere arbitraggi del genere. Capisco la difficoltà del Comitato regionale nelle designazioni ma, visto che le tasse gara sono comunque importi che pesano sui bilanci delle società, vorremo vedere arbitri che riescono a vedere una infrazione di piede e che dirigono con un atteggiamento costruttivo per tutti gli attori in campo. La sensazione è che certi arbitri non abbiano la minima conoscenza del basket giocato e non riescano a gestire una partita con serenità”.

85-83

OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE

Euzzor 5, Santin 4, Merlo 13, Martinucci ne, Baldasseroni 16, Lurini 8, Scali 4, Del Secco 1, Sulina 20, Castellani ne, Tintori 14, Lastrucci ne. All. Armellini

USE COMPUTER GROSS

Ciano 7, Ramazzotti ne, Giantini ne, Sesoldi, Rosselli ne, Cipriani 12, Sakellariou 18, De Leone 15, Tosti 2, Soviero 10, Paluzzi 19, Regini ne. All. Valentino (ass. Quartuccio/Cappa)

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Collet di Castelnuovo Berardenga

Parziali: 28-17, 52-37 (24-20), 70-60 (18-23), 85-83 (15-23)

