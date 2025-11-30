Gaza, Flotilla e diritti umani: una serata al circolo Arci a La Serra

Venerdì 5 dicembre 2025, al Circolo ARCI La Serra (Padiglione Polivalente, Via Maremmana 7), è in programma una serata dedicata a Gaza, alla Flotilla e al tema dei diritti umani, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla crisi palestinese e raccogliere fondi a sostegno della popolazione civile.

L’iniziativa è promossa dalla sezione ANPI San Miniato insieme a numerose realtà associative impegnate per la pace.

A presentare l’incontro sarà Delio Fiordispina, presidente ANPI San Miniato, che sottolinea come la questione palestinese rischi di finire ai margini del dibattito pubblico proprio mentre “resta viva e dolorosa”. Fiordispina ricorda la necessità di “insistere nell’organizzazione di momenti di studio, riflessione e solidarietà”, evidenziando come negli ultimi mesi sia emerso “un sentire comune fatto di tre parole fondamentali: dignità, solidarietà, umanità”, principi cardine dei primi articoli della Costituzione nata dall’antifascismo.

Il presidente ANPI richiama poi la gravità della situazione a Gaza, dove nelle ultime ore un violento maltempo ha colpito l’area di Khan Younis, sommergendo nel fango le tende dei profughi in pieno inverno. “Gli aiuti necessari per rendere abitabili i campi — denuncia — restano bloccati ai valichi, mentre la popolazione continua a vivere tra bombardamenti, fame, freddo e assenza di servizi essenziali. Non possiamo distogliere lo sguardo”.

Da qui l’appello a “rafforzare l’impegno per la pace, per il rispetto del diritto internazionale e per il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

La serata farà uso di testimonianze, video, interventi e linguaggi diversi, in quella che Fiordispina definisce “una necessaria coesione tra tutte le associazioni che lavorano per la pace”. Tra i contributi culturali, anche la mostra fotografica “In mezzo a loro” della giovane Caterina Montanelli, con scatti realizzati nel 2023 in un orfanotrofio di Betlemme nell’ambito di un progetto della Caritas diocesana.

“Nel mese che prepara al Natale — conclude Fiordispina — chiediamo una presenza forte di cittadini, associazioni e istituzioni”.

Il programma della serata

ORE 19.30 – APERICENA DI RACCOLTA FONDI

In collaborazione con EMERGENCY, a sostegno degli ospedali di Gaza.

Contributo: 15 €

Prenotazioni: 340 877 7138

Durante l’apericena sarà proiettato un video realizzato nei giorni scorsi che aggiorna sulla situazione nella Striscia e nei territori occupati, ribadendo come “niente sia cambiato” e mantenendo i riflettori puntati su Gaza e sulla Palestina.

Un approfondimento sarà dedicato anche alla Sumud Flotilla, movimento popolare che negli ultimi mesi ha riportato con forza il tema palestinese al centro dell’attenzione pubblica e politica.

ORE 21: INTERVENTI

● Arturo Scotto, Deputato della Repubblica Italiana, imbarcato sulla nave Karma – Sumud Flotilla

● Don Andrea Cristiani, fondatore del Movimento Shalom

● Fatena Ahmad, Comunità palestinese toscana

● Stefano Argenio, infermiere, delegato CGIL FP – Freedom Flotilla Coalition 2025

● Elisabeth Di Luca, attivista ed educatrice in emergenza, imbarcata sulla Conscience – Freedom Flotilla Coalition

A coordinare gli interventi sarà il giornalista Giovanni Mennillo, direttore di Gonews.

Fonte: Ufficio stampa