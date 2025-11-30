Gialloblu Castelfiorentino batte Basket Valdisieve

Vittoria importante, per la classifica e per il morale, quella conquistata dal Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti chiude la pratica Valdisieve sul 76-63. Nello scontro diretto dell’ottava giornata di Divisione Regionale 2, i ragazzi di Renato Gasperoni confermano i progressi di sette giorni fa a Figline, portando a casa altri due punti pesanti nella corsa verso la salvezza.

Dopo un avvio letteralmente shock, con gli ospiti che scappano prendendo dieci lunghezze di vantaggio alla prima sirena (12-22), nel secondo quarto i gialloblu alzano il ritmo e girano completamente l’inerzia. Così, mentre la difesa castellana blinda l’area, l’attacco ricuce per poi mettere la testa avanti e allungare, fino al +7 su cui si va all’intervallo (42-35). Nella ripresa, Cetti e compagni sono bravi ad amministrare così, dopo il timido tentativo fiorentino di riaprire i giochi, i gialloblu rispediscono al mittente gli affondi ospiti toccando il +12 all’inizio della quarta frazione e poi gestendo con autorità la volata finale.

Prossimo impegno domenica 7 dicembre alle 18:30 sul parquet di Rignano sullArno.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – BASKET VALDISIEVE 76-63

Tabellino: Cetti 9, Niccolini 10, Bartolini 8, Vallerani 8, Filippini 10, Fabrizzi 10, Damiani 16, Ciampolini 3, Talluri 2, Mugnaini, Di Camillo, Nencini. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 12-22, 42-35 (30-13), 59-50 (17-15), 76-63 (17-13)

Arbitri: Hyseni di Poggibonsi, Calamassi di Firenze.

Fonte: Abc - Ufficio stampa