Il programma della settimana a Palazzo Leggenda

Cultura Empoli
La settimana di iniziative nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi palazzo Leggenda inizia il mercoledì (3 dicembre), alle 17, nella torre magica con le bibliotecarie e i bibliotecari che vi racconteranno storie… gelate e tema inverno. L’appuntamento è dedicato alla fascia di età 3-7 anni.

Giovedì 4 dicembre, alle 17, la creatività vien giocando. Suoni dal mondo: un laboratorio interattivo dove la musica, con l’aiuto della lavagna interattiva, diventa una mappa… per esplorare il mondo! Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Si prosegue venerdì 5 dicembre, sempre alle 17, con il ciclo ‘Dal libro al fare’. Missione impossibile: spostare un orso polare! Dopo aver ascoltato la divertente storia di un orso birichino che finisce proprio sullo sgabello preferito del suo amico topino, sarà davvero divertente creare un orso tutto nostro… con materiali segreti. (attività da 2 a 6 anni). Prenotazione consigliata.

Sabato 6 dicembre, alle 10, incontro nell’ambito di “CIVICO 0. La biblioteca è casa”, dal titolo Genitorialità a sostegno dell’allattamento. Un’occasione per condividere esperienze di allattamento, rispondere a dubbi e domande in un clima informale. Incontro aperto a tutti e realizzato in collaborazione con La Leche League.

Alle 16.30, invece, spazio ai Baby M-Assaggi. Nati per Leggere a Palazzo Leggenda. Le prime storie in biblioteca: letture, filastrocche e giochi sensoriali. Da 6 a 18 mesi. Prenotazione consigliata.

Per informazioni e prenotazioni contattare Palazzo Leggenda al numero telefonico 0571 757873 oppure inviando una mail all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Il programma completo di Palazzo leggenda dal 3 dicembre al 3 gennaio è consultabile al link https://tinyurl.com/c7sncdas

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

